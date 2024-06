Desde Bariloche convocan a una encuesta nacional sobre perros ¡Sumate!

Científicos de Bariloche, del laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional del Comahue, llevan adelante una particular investigación. Convocan a toda la población, tengan o no perros, a sumar su aporte. Es una encuesta corta, simple que se puede hacer online y que suma mucha información para la población en general.

El interés que da origen a esta encuesta nace en 2015, cuando docentes de la Universidad del Comahue de Bariloche que también son investigadores del Conicet, comenzaron a investigar y aplicar técnicas para encontrar huevos de parásitos en heces. Fue ahí que empezaron a sacar muestras en perros de la calle y se encontraron con mucha cantidad de huevos de parásitos y de muchas especies distintas. “Y ahí surgió la idea de ver qué pasaba en los barrios porque no había datos sobre los parásitos de los perros en Bariloche”, explica Gustavo Viozzi, Dr. en Biología, profesor de la UNC, investigador del Conicet e integrante del equipo que lleva adelante la iniciativa.

En ese momento se encontraron con que: había muchos perros en Bariloche sueltos y muchos con parásitos. Uno de los resultados obtenidos en el ámbito barilochense señalaba una estimación de alrededor de 60.000 perros con dueño en la ciudad, la mitad de los cuales deambulan libremente por las calles, veredas y espacios públicos de los barrios.

También encontraron que existían además parásitos, en la caca de los perros, que pueden afectar gravemente a quien los contrae como es el caso de la hidatidosis, enfermedad que era considerada típica del medio rural. A raíz de esos datos se comenzó un proyecto para relevar la situación en distintas regiones de la provincia de Río Negro. Ahora se pretende ampliar los conocimientos a nivel país.

Estudios para prevenir la hidatidosis:

El conocimiento que obtienen de sus investigaciones es muy útiles para la Unidad Regional de Salud Ambiental, cuando implementa campañas de desparasitación masivas con perros. También para aplicar alguna política de remediación de prevención. “Y sobre todo”, explica Gustavo Viozzi, “acá en Río Negro toda la Línea Sur que una zona endémica de la hidatidosis».

La hidatidosis es una enfermedad provocada por un parásito, llamado Echinococcus granulosus y que transmite el perro a través de su materia fecal. “Un pequeño gusano vive en el intestino de los perros, y y sus huevos salen en la caca. Esta enfermedad se da generalmente en el campo. Cuando esos huevos quedan en la caca, y la caca en el pasto, las ovejas al comer el pasto comen esos huevos, que se colocan en el hígado o en los pulmones y generan grandes quistes. Cuando los productores le dan de comer a los perros las viceras de esas ovejas, el perro se vuelve a contagiar y el ciclo se cierra”, explica Gustavo Viozzi.

La hidatidosis es una enfermedad que generalmente se da en zonas rurales, pero también en urbanas. El perro puede dejar los huevos en el agua, en las verduras, lo tiene en el pelo, y las personas se contagian también.

Equipo de científicos que lleva adelante las investigaciones. Foto: Gustavo Viozzi

Viozzi explica que el peor momento de este contagio fue en la década del 80, y que el Estado implementó un Programa de Control para la desparasitación periódica de todos los perros de la Línea Sur. Luego se aplicaron otras maneras de hacerle frente con por ejemplo ecógrafos móviles en escuelas de la zona.

Ahora es un problema que también está en la ciudad, dice el Dr. en Biología y lo explica así: “Lo que sucede con la migración de las personas del campo a las ciudades es que llevan costumbres rurales o vuelven al campo periódicamente y llevan a su perro. Su perro se contagia en el campo, comiendo achuras crudas o llevan corderos a la ciudad y lo faenan en su patio y con esas achuras se contagian los perros del barrio. Esos perros pueden contagiar personas en la ciudad. Hemos detectado varias enfermedades, pero esta es la más grave”.

Cómo es la encuesta:

La encuesta es de alcance nacional y busca precisar la magnitud del impacto de los perros en la salud humana. Las preguntas que aparecen en el cuestionario son simples de responder. De hecho, ya han recibido más de 4 mil respuestas.

La encuesta tiene una primera parte en la que consulta sobe la provincia y la ciudad de residencia, luego si la persona que contesta tiene o no perros, luego sobre hábitos del perro, como paseos, alimento, lugar donde duerme etc, y al final sobre los parásitos: si tiene, si tuvo, si la persona que contesta los identifica etc.

Lo ideal es que respondan todo tipo de personas, residentes en cualquier lugar del país, tengan o no perros en su casa. Porque se trata, también, de conocer cuánto saben las personas acerca de los hábitos, enfermedades o parásitos con que estos animales tan familiares afectan a la población.

La encuesta busca reflejar la situación de hábitos y parásitos de perros a nivel nacional. Foto: Gustavo Viozzi

La encuesta se puede contestar acá: https://forms.gle/FeGHG77FDNyfyBA37

Esta encuesta online es también una parte de la tesis de doctorado que prepara el licenciado Luciano Ritossa, becario del Conicet. Que buscará aportar conocimiento sobre enfermedades parasitarias transmitidas por perros; los hábitos de cuidado personal y cuidado de los perros y la ocurrencia de parásitos en perros y sus consecuencias.

Además, se pretende crear conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas. La encuesta permanecerá abierta hasta que consigan la cantidad de datos suficientes que les permitan hacer análisis y sacar conclusiones robustas.