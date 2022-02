Detectan fogones y acampe clandestino en una isla del parque Llao Llao de Bariloche

Los guardabosques del parque municipal Llao Llao detectaron y desmantelaron este fin de semana un área de acampe y fogones clandestinos en la Isla de los Conejos, en el lago Moreno, en Bariloche.

Esta isla pertenece al parque municipal y solo se accede a través de la navegación ya sea en kayak o con semirígido, por eso el control es más complejo que en otras zonas del área protegida.

Según informó el municipio, los guardabosques detectaron «en una zona de alta fragilidad ambiental cercana a la costa de la isla, un espacio que presentaba rastros de ser utilizada como área de acampe diurno, con tres fogones, parrillas, estantes clavados en árboles, bancos, utensilios de cocina de uso diario y una estructura hecha de troncos para que el fuego no se vea a la distancia».

Ante este escenario, se procedió a desmontar estos fogones y elementos.

El procedimiento fue encabezado por el secretario de Fiscalización y presidente del Ente Autárquico Llao Llao, Claudio Otano. Allí se desmanteló todo lo hallado, por estar totalmente prohibido y no autorizado en una zona de bosque nativo andino patagónico, de alto valor ecológico y ambiental.

“Esto que se encontró es muy grave, porque no sólo es que no está permitido hacer fuego, sino que se da en medio de una temporada muy seca, con alto riesgo de incendios, cuando está vigente un decreto provincial que prohíbe hacer fuego en zonas no habilitadas y más aún, que la Isla de los Conejos presenta una alta fragilidad ambiental muy grande. Asimismo, el parque municipal Llao Llao está declarado como un área natural protegida estricta”, señaló Otano.

Los utensilios encontrados en la Isla de los Conejos, en lago Moreno. Gentileza

El funcionario indicó que hay indicios y comentarios que dan cuenta que toda esa estructura estaría armada y explotada por algún prestador turístico que no se identificó hasta el momento.

“En caso de comprobar esto, se le va a revocar la habilitación a ese prestador y se hará la correspondiente denuncia penal, por infringir el decreto de emergencia ígnea, por poner en riesgo parte del patrimonio ambiental que tiene Bariloche, como es el parque municipal Llao Llao, en una actitud totalmente repudiable y que castigaremos con todo el peso de la ley”, indicó Otano.

El funcionario prometió que se incrementarán los controles en la zona y advirtió a quienes sigan con estas prácticas, a tomar conciencia del riesgo ambiental y también de las infracciones de las cuáles pueden ser objeto.