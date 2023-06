Día de la bandera: la mujer clave, que hasta Belgrano olvidó

Las mujeres fueron partícipes claves pero invisibilizadas en el relato histórico. En una entrevista, la historiadora Griselda Tarragó analizó el papel de una mujer clave en la historia argentina y la importancia de visibilizar su participación en la construcción de la Nación. Además, se aborda la figura de una mujer, quien resultó indispensable para la creación del máximo símbolo patrio como es la bandera nacional.

El 20 de junio de 1820 muere en Buenos Aires Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera nacional. En su memoria se establece el Día de la Bandera. Pero no fue el único protagonista en este día. La historiadora Griselda Tarragó es investigadora y docente universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Rosario. En esta nota, Tarraogó analiza el rol de una mujer en el contexto histórico en el que se enmarca la creación de nuestra bandera.

¿Quién fue María Catalina Echevarría?

– La figura de María Catalina Echevarría de Vidal nos enseña como se consideró la acción de las mujeres en el proceso revolucionario. Vivió en Rosario, la crió la familia de Pedro Tuella, dueño de un comercio de ramos generales donde también había telas. Al momento de la creación de la bandera María Catalina ya estaba casada y vivía en el sector cercano al actual Monumento a la Bandera, la Catedral, lo que era el centro más importante del poblado de Rosario.

Su hermano, Vicente de Echeverría, fue un abogado prominente y muy activo en el proceso revolucionario, amigo personal de Belgrano. Lo que sabemos de esta mujer nos llega casi, estrictamente, por la tradición oral. Su figura aparece diluida en el contexto del ámbito doméstico, como una niña que ha quedado huérfana y es criada por una buena familia, para que tenga un buen matrimonio.

Aprendimos nuestra historia nacional a través de la existencia de ese panteón de héroes que siempre fueron hombres. Tenemos un padre de la patria, un creador de la bandera, otro especie de padre de la educación argentina, en Sarmiento. Siempre esa historia se escribió en masculino y ese ámbito de la producción intelectual no escapa a todo lo que implica lo que normalmente llamamos patriarcado. A las mujeres también les tocó un lugar relegado en esa sociedad. Pensando en los tiempos revolucionarios las mujeres no tenían derechos políticos, no tenían participación en el ámbito de la política pública desde las leyes.

Vitral que representa “La creación de la Bandera por el general Belgrano en Rosario” (Iglesia Catedral).

Me parece importante que estos últimos dos años se la haya recuperado desde ese olvido o desde ese lugar difuso, porque formó parte de un proceso muy importante y nadie, ni siquiera el mismo Belgrano, se ocupó de dejar constancia de este acto patriótico que implicaba también un compromiso con la Revolución.

¿Por qué se la relaciona con la creación de la bandera?

Si se piensa que ella era hermana de Vicente, que Belgrano pasa por Rosario, está todo el proceso de construcción de las baterías Libertad e Independencia, está con el ejército, Belgrano la conoce porque es la hermana de su amigo, el núcleo de población era muy pequeño, entonces Catalina obviamente debe haber escuchado, participado, hablado con Belgrano.

«Bendición a la Bandera»- Bajorrelieve de Eduardo Barnes en el Monumento a la Bandera en Rosario. Se encuentra representada María Catalina Echevarría. Foto: banderasargentinas.blogspot.com



En el Monumento hay un mural que la recuerda, casi desde el lugar de las especulaciones estrictas, entregando ella misma esa bandera a Belgrano. También hay un vitral en la Catedral donde está recuperada en el momento en el que se iza por primera vez la bandera. Son esencialmente tradiciones y eso ha dado lugar a mucha polémica en el sentido que no contamos con un expediente militar, escrito, que diga que ella fue la que se encargó de coser la bandera.

María Catalina Echevarría fue una figura clave en el proceso de creación de la bandera argentina, cuyo papel histórico ha sido recuperado y revalorizado en los últimos años. Foto Gentileza.

Es necesario que se vuelva a escribir esta historia desde otro lugar, tratando de hacer otro tipo de investigaciones. Es un gran desafío recuperarla, ponerla en el lugar que le corresponde, en el centro de una acción muy importante para la historia de la nación argentina. Trabajar para recuperar su vida y los rastros de sus acciones, de su intervención, de su involucramiento en todo este proceso, que solo tuvimos por especulaciones y reflexiones.

Con información de Cultura.gob.ar

20 de junio: por qué se conmemora hoy el Día de la Bandera

Un 20 de junio, muere en Buenos Aires, Manuel Belgrano. Destacado como abogado, economista y político argentino, es reconocido como uno de los próceres de la independencia argentina y creador de la bandera nacional.

Estudió en el Colegio de San Carlos y luego en la Universidades de Salamanca y Valladolid, en España. En 1794, asume como primer secretario del Consulado, desde donde se propuso fomentar la educación. Creó Escuelas de Dibujo, de Matemáticas y Náutica. En 1806 durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad.

Apoyó la causa patriota durante la Revolución de mayo y fue nombrado vocal de la Primera Junta de Gobierno. Encabezó la expedición al Paraguay, durante la cual creó la bandera, el 27 de febrero de 1812. En el Norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán, Salta y Las Piedras. Luego vendrían las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y su retiro del ejército del Norte. En 1816 participó activamente en el Congreso de Tucumán. Había nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770.

Con información de El Historiador