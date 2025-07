Día del antropólogo: La ciencia que explora la diversidad humana y desafía el presente

Cada 26 de julio, Argentina celebra el Día del Antropólogo, una fecha para reflexionar sobre una disciplina que, hoy más que nunca, se posiciona como una herramienta vital para comprender la complejidad de nuestra sociedad y abordar sus desafíos. En Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de sus carreras y sus investigadores, forma y produce conocimiento esencial que busca incidir directamente en la realidad. Hablamos con dos antropólogas destacadas de la región.

Antropología: qué tenemos en común y qué nos hace difentes

Laura Kropff Causa, directora de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UNRN (sede Andina) e investigadora de CONICET, subraya que la antropología abarca diversas subdisciplinas como la sociocultural, la arqueológica y la biológica, todas unidas por un objetivo común: el estudio de «la diversidad humana, la diversidad de nuestra especie», tanto en el presente como en el pasado. «Pensamos mucho en torno a qué tenemos en común como especie y qué nos hace diferentes a todos y a todas», explica Kropff Causa, destacando la especificidad de la antropología dentro del campo científico.

La investigación antropológica, insiste Kropff Causa, no se limita al ámbito académico. «No hay manera de que un antropólogo no haga investigación», afirma, «lo que pasa es que esa investigación no es solamente la que se hace en los ámbitos académicos, sino que también se aplica al planificar y evaluar políticas públicas o proyectos pedagógicos, o incluso en el desarrollo de empresas y organizaciones». Esto subraya su utilidad concreta, desde la comprensión de sistemas de salud hasta estudios de mercado.

La necesidad de explicar y defender el valor de la antropología

Sin embargo, el contexto actual para las Ciencias Sociales es complejo. Ambas especialistas coinciden en el difícil escenario que enfrentan. «Como todas las Ciencias Sociales, estamos en un momento en el que tenemos que explicarle mucho a la sociedad lo que hacemos, porque estamos siendo fuertemente atacados públicamente por voceros del Gobierno nacional por sus estrategias de comunicación», señala Laura Kropff Causa. Esta situación, sumada a los recortes presupuestarios en universidades y CONICET, genera una «gran inestabilidad institucional».

El trabajo de investigación antropológica busca articular y mejorar la vida cotidiana en un contexto histórico determinado. Foto gentileza prensa UNRN sede Andina.

María Emilia Sabatella, docente de la Licenciatura y el Profesorado en Ciencias Antropológicas de la UNRN e investigadora de CONICET, coincide en esta perspectiva. «Estamos atravesando un momento muy crítico por cuestiones de financiamiento y un fuerte desprestigio del lugar de la ciencia en general, y de las Ciencias Sociales en particular», afirma. «Pareciera que lo que estudiamos o nuestros aportes son inútiles o meras opiniones». A pesar de esto, Sabatella ve este desafío como una oportunidad: «Es un momento crítico, pero a la vez propicio para pensarnos y repensarnos como disciplina y ver de qué manera podemos incidir en los contextos donde trabajamos».

Ambas antropólogas resaltan el compromiso social de su trabajo. Kropff Causa enfatiza que desde la carrera han realizado prácticas vinculadas a la salud y a personas en situación de calle, colaborando para que el sistema esté «preparado para poder comprender esas formas diversas de entender y poder desempeñar su tarea con eficiencia».

Sabatella, por su parte, profundiza en su trabajo en antropología de la salud, investigando problemáticas de comunidades mapuches y de trabajadores sanitarios en hospitales y centros de atención primaria. «Nuestro trabajo de investigación busca articular y mejorar la vida cotidiana de trabajadores y comunidades», explica, demostrando la aplicación directa de la antropología en problemáticas regionales como los sistemas de derivación y la atención rural.

En la sede Andina de la UNRN hay dos carreras ligadas a la Antropología. Foto gentileza prensa UNRN sede Andina.

La formación en Patagonia tiene un valor especial. Sabatella destaca la «apuesta muy importante» de la UNRN para «formar a nuestros futuros licenciados y profesores para que puedan incidir directamente en los procesos sociales y en las problemáticas socioculturales que atraviesan el contexto patagónico«. Este enfoque, sumado a las posibilidades de inserción laboral en municipios, fundaciones y ONG, desmiente la noción de que estudiar antropología no tiene salida laboral. Como resume Kropff Causa: «La carrera existe y se puede trabajar. Nuestros estudiantes nos lo sacan antes de que se reciban».

El Equipo Argentino de Antropología Forense: faro argentino en busca de la verdad

Tanto Laura Kropff Causa como María Emilia Sabatella destacan la fundamental importancia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esta organización no gubernamental, compuesta por diversas subdisciplinas antropológicas (biólogos, arqueólogos y socioculturales), nació en Argentina por la preocupación sobre el destino de los desaparecidos de la dictadura, y se ha convertido en un referente mundial.

«El EAAF es una de las principales referencias de nuestro trabajo», señala María Emilia Sabatella, subrayando cómo el equipo, conformado inicialmente ‘a pulmón’, fue «paradigmático, un antes y un después». Su labor no solo permitió la identificación de cuerpos y la reconstrucción de procesos de violencia en el contexto argentino, sino que también «expandió su trabajo a distintos casos, como el de Malvinas y otras situaciones de violencia institucional».

Laura Kropff Causa complementa que el EAAF «trabajó mucho para poder hallar a esas personas, saber qué fue lo que les pasó. Recomponer que esas familias puedan hacer el duelo». Además de aportar pruebas cruciales para la justicia, su experiencia fue tan valiosa que «fueron convocados por otros países del mundo que pasaron procesos similares y hoy trabajan y asesoran equipos que se desarrollan en otros países y trabajan a nivel internacional también en procesos de violencia estatal». Ambas coinciden en que el financiamiento y el reconocimiento que ha logrado el EAAF a lo largo del tiempo le permitieron expandirse y consolidar su impacto en la vida social y política a nivel global.