Un desarrollo 100% patagónico: Profarse y la UNRN crean suplemento dietario apto para veganos y celíacos

Este suplemento no tiene proteínas animales, de modo que es es apto para veganos. Foto: gentileza

La Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Profarse) que nació hace 35 años en Río Negro como estrategia provincial para garantizar el acceso a medicamentos esenciales, se encuentra en la recta final del desarrollo de un suplemento dietario llamado «Avellana PROMAX».

El proyecto se lleva a cabo junto a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y será registrado en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) con la intención de ser lanzado al mercado este mismo año.

Se trata de un suplemento dietario a base de proteínas de origen vegetal de avellanas y arvejas, vitaminas y minerales. Las avellanas se cultivan en Viedma donde se elabora la harina.

A diferencia de otros productos similares, este suplemento no está desarrollado con proteínas animales, de modo que es es apto para veganos y es libre de TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno), por lo tanto también es apto para personas con intolerancia o alergia al gluten.

El proyecto se encuentra en la etapa final de digestibilidad. Foto: gentileza

El proyecto se encuentra en la etapa final de digestibilidad in vitro -el proceso que evalúa la digestión y absorción- y se realizan pruebas de su sabor a fin de que sea aceptable para el consumidor. También se avanza en los ensayos físicoquímico nutricionales para la caracterización de la harina de avellanas para determinar el perfil de aminoácidos, lipídico, ácidos grasos, glutten, el análisis de minerales, vitaminas y el control microbiológico, según el Código Alimentario Argentino. También se buscar determinar la fecha de vencimiento.

«El trabajo nació un año atrás cuando la UNRN ganó un subsidio del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar un desarrollo en base a harinas de avellanas. Como hay una buena relación y varios trabajos en conjunto, propusimos aportar el know how para hacer un suplemento dietario«, explicó Marne Livigni, gerenta general de Profarse.

A su vez, tuvieron en cuenta el requerimiento del Ministerio de Salud de Río Negro de un producto rico en proteínas para pacientes hospitalizados o con déficit nutricional. «Está destinado a adultos sanos que quieren aumentar la masa muscular debido a edad y a adultos mayores con deficiencia nutricional que, por alguna cuestión, no puedan ingerir algunos alimentos», señaló.

Las avellanas se compran a productores de Viedma y la harina se produce en el laboratorio rionegrino, en conjunto con personal de la UNRN. Livigni describió como «innovador la posibilidad de avanzar en un producto de origen vegetal ya que solo se consiguen importados. Las opciones del mercado nacional son de origen animal«.

Advirtió que una vez registrado el producto, serán proveedores del Ministerio de Salud de la provincia y en el ámbito privado, los canales de distribución serán las droguerías y farmacias.

«La producción es sostenible y sustentable y es una opción estratégica para abordar un target de la población que necesita este producto. Surgió como una necesidad planteada por el Ministerio de Salud, pero a la vez representa una oportunidad para generar una fuente de ingreso genuina para el laboratorio, diversificar la producción y por otro lado, avanzar en el camino de la soberanía sanitaria«, evaluó.

El suplemento es para personas sanas y no se trata de un medicamento. Foto: gentileza

Viedma, zona clave de la producción

En el Valle Inferior se produce entre el 85 y 90% de las avellanas del país. El clima favorece la producción ya que necesitan más de 700 horas de frío, además de la disponibilidad de agua y suelos.

«Desde la Universidad de Río Negro trabajamos para agregar valor a la producción local de avellanas y nueces en el Valle Inferior. Desarrollamos una prensa hidráulica para extraer el aceite y a partir de ahí, desarrollamos varios productos», expresó Daniel Barrio, vicerrector de la sede Atlántica de la UNRN y docente de la carrera de Nutrición e Ingeniería Agrónoma.

«Este suplemento será una fuente de ingreso genuino para el laboratorio, permitirá diversificar la producción y por otro lado avanzar en el camino hacia la soberanía sanitaria», indicaron desde Profarse. Foto: gentileza

Destacó que la harina de avellanas tiene un alto contenido de proteínas, fibras y otras vitaminas y minerales. «A partir de esa harina, con Profarse desarrollamos este suplemento dietario que combina la harina de avellanas rica en proteínas y fibras con proteínas de arvejas. A esa base proteica la suplementamos con más minerales y vitaminas», puntualizó Barrio. Destacó además que se aprovechan las avellanas partidas que son descartadas para otros procesos.

Cada sobre de «Avellana PROMAX» pesa 22 gramos, de los cuales 10 corresponden a las avellanas, 11 a las arvejas y el gramo restante está compuesto por sales de hierro, calcio y algunas vitaminas. «Se logró una alta proporción de proteínas. Pero además, al ser en polvo incrementa la vida útil, es más seguro y se puede agregar en agua, leche o incluso, mezclarlo con otros alimentos. Tiene sabor a vainilla, muy agradable», describió el investigador del Conicet.

Las avellanas se compran a un productor de Viedma y la harina se produce en el laboratorio. Foto: gentileza

Si bien el suplemento es para personas sanas y no se trata de un medicamento (por lo tanto, es de venta libre), lo conveniente es que sea indicado por un médico.

«Un deportista que lleva una alimentación adecuada puede querer incorporar proteínas, minerales y vitaminas y acudir a este suplemento dietario. No es para quienes tengan déficit de hierro y calcio. O para adultos mayores que tengan problemas para masticar», señaló.

¿Qué son los suplementos dietarios?

El Ministerio de Salud de Nación los define como productos especialmente formulados y destinados a suplementar la incorporación de nutrientes en la dieta de personas sanas que presentan «necesidades dietarias básicas no satisfechas -o mayores a las habituales-«. Contienen nutrientes como proteínas, lípidos, aminoácidos, glúcidos o carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra dietaria y hierbas.

Los suplementos dietarios pueden presentarse en forma de tabletas, cápsulas, comprimidos, polvos, gotas. No deben ser confundidos con los medicamentos ni deben ser consumidos a fin de mitigar, curar o tratar alguna dolencia.

Previamente a su consumo, se recomienda leer atentamente su rótulo, prestando atención a las advertencias que contiene, respetando el modo de uso y la ingesta diaria establecida.

En los últimos años, la creciente oferta de suplementos dietarios por internet y redes sociales preocupa a las autoridades sanitarias. Advierten que muchos de esos productos no se encuentran debidamente registrados; de modo que «no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara en lo que respecta a su elaboración, envasado y conservación». «Teniendo en cuenta los riesgos que implica para la salud, no deben consumirse productos de procedencia desconocida que no ofrezcan garantías de inocuidad y aptitud sanitaria», acotaron.

La perla del laboratorio público

Si bien existen otros laboratorios de producción pública en el país, la planta de Profarse es la única habilitada para la producción farmacéutica y de suplementos dietarios.

Actualmente, el vademécum de Profarse incluye 20 productos, entre medicamentos cardiológicos, antidiabéticos, antipiréticos y antialérgicos, con precios 40% por debajo del mercado.

Durante la pandemia, el Ministerio de Salud solicitó a este laboratorio público un complemento nutricional para niños de 6 meses a 2 años. Así nació “Fierritas”, en polvo, a base de hierro, zinc y vitamina A, libre de gluten.

El dato 5 laboratorios están habilitados por Anmat en el país. Uno de ellos es Profarse que cuenta con 38 empleados. El 75% son profesionales altamente calificados, como farmacéuticos, ingenieros, abogados, contadores, biólogos, técnicos químicos, auxiliares de farmacia.

“Se desarrolló íntegramente en la provincia y se distribuyó a Nación por casi 3 años. Actualmente, está stand by porque esos programas quedaron desactivados desde Nación. Pero en Río Negro continuamos la distribución local”, destacó Livigni.

También se continúa la producción de misoprostol destinado a la interrupción voluntaria del embarazo para los hospitales de la provincia.