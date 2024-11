Discapacidad: piden al ISSN reactivar los traslados desde Picún para afiliados con turnos de rehabilitación

Las madres de adolescentes con discapacidad que han retrocedido en estos meses en su rehabilitación, no saben a quién más recurrir para solicitar, desde Picún Leufu, el traslado a Neuquén capital para asistencia terapéutica o intervenciones. Desde agosto «nos dicen que los traslados son sólo para pacientes en diálisis y oncológicos, no para discapacidad» dijo Mariela Pérez.

El reclamo es al ISSN, que hasta agosto, con falencias, realizaba el traslado desde Picún Leufu hasta Neuquén, o Cutral Co o Zapala para turnos de terapia, rehabilitación o intervenciones quirúrgicas. Desde la obra social provincial se indicó que se conocía el reclamo de las mujeres del interior.

Las mujeres explicaron que la municipalidad consiguió una traffic a través del ConaDis (consejo Nacional de Discapacidad), pero ese utilitario, que tiene una silla de ruedas en uno de sus laterales, se usa para transporte escolar, para llevar a la gente a trabajar o simplemente no hay combustible, indicaron.

«No está disponible para las personas con discapacidad» enfatizaron. Tampoco hay en Picún un especialista con el que puedan hacer la rehabilitación que necesitan algunos adolescentes que ya transitan los 16 a 20 años, con patologías como síndrome de down severo o modalidades de autismo.

«Los chicos no están yendo a las terapias. Mi hijo retrocedió, acá no tenemos nada para ellos, están todo el tiempo en la casa» explicó Mariela Pérez. Loli (Violinda) Elgueta agregó que en la delegación del ISSN les responden que hay problemas gremiales o que solo se hacen traslados a Neuquén para diálisis o pacientes oncológicos.

Se agrupan con otras mamás de niñeces con distintas problemáticas, algunas tienen obra social (ISSN) otras no. «Siempre tuvimos algún problema, pero teníamos transporte: por ejemplo teníamos turno en Neuquén a las 9 y recién venia a esa hora a buscarnos, entonces todo era un estrés: habia que llamar para avisar que llegábamos tarde, ir con el chico en ayunas hasta el mediodía y en las personas con discapacidad, todo se complica», dijo Loly.

Mariela agregó que desde agosto que se cortó el transporte, no encuentran respuestas. Explicó que en un tiempo llevó a su hijo a Cutral Co para hacer equinoterapia, pero luego también se suspendió ese transporte. «Vamos a todos los controles a Neuquén porque acá no hay profesionales que tengan que ver con su patología, estamos varados perdiendo turnos porque te dicen que no hay vehículos» disponibles.

Agregó que con jóvenes de 16, 18 ó 20 años con discapacidades severas hasta para una intervención odontológica de una carie, se complica porque requiere de una sedación para realizar el trabajo.

«Nos tienen a las vueltas, nada es por escrito, tenia turno para entrar en quirófano en Neuquén y se lo perdió, porque me avisaron a última hora que no venían», se quejó.

Loly explicó que requiere de transporte para su hijo de 22 años porque no puede subir y bajar escalones solo o deambular sin ayuda, como para enfrentar un viaje en colectivo. «Él no tiene registro de su cuerpo, yo soy una mamá sola que estoy reclamando un derecho que es justo, hablan de discapacidad y de inclusión, pero lo que sentimos, es abandono», planteó.

«Nuestros hijos están quedados, sin ninguna actividad, tirados en la cama, acá en la casa», describieron.

Ambas madres explicaron que son voceras de un grupo mayor, de unas 20 mamás o tal vez de 10 ó 12 familias con integrantes que tienen discapacidades más severas, que tienen las mismas problemáticas. Sostuvieron que antes nunca hubo problemas, salvo las demoras cuando pedían un traslado, pero ahora la falta de la provisión de traslado ha desmejorado la calidad de vida de sus niñeces y de sus cuidadoras.

Rehabilitación en sus diferentes modalidades, musicoterapia, terapia ocupacional, actividad motriz, psicopedagogos «si no son muchos casos, acá no vienen».

Sitiados en la casa por falta de rampas

«Tenemos muchas falencias, el problema es el traslado, ojalá consiguiéramos profesionales para rehabilitar a nuestros hijos acá. Tenemos casos severos y puntuales y estamos trabajando, por ejemplo, para que pongan rampas en el pueblo: hoy no sabemos si necesitamos más una rampa o sillas de ruedas, nos hemos centrado en la búsqueda de la accesibilidad, como algo generalizado», explicaron.

Detallaron los problemas de acceso para lugares como el hospital, las guarderías o escuelas, sin rampas. «Todo tiene escalones, escaleras o las veredas están intransitables para personas con sillas de rueda: no se puede ir al EPEN, a la delegación del ISSN y muchas otras instituciones, no tienen rampas», sostuvieron.

Indicaron que lo más angustiante es «que te dejan con el bolso hecho» para ir a Neuquén, pese a que ellas se preparan para el estrés del viaje (porque los nenes se alteran, se descomponen en los viajes o les dan convulsiones, explicaron) y el gasto que implica la permanencia en la capital neuquina donde se les realizará la atención.

«Mi hijo hace 4 meses que no está asistiendo a ningún lado, y retrocedió, está más agresivo para hacer cualquier tipo de práctica. Suspendimos muchas veces por no conseguir vehículo para ir, ya no sabemos qué hacer», reclamó en tanto deseó que se cumplieran las gestiones realizadas desde el hospital local para la asistencia de un médico o una médica rehabilitante «que nos sirva a todos, al que tenga obra social y al que no, alguien que accione para que llegue un médico a Picún», finalizó.