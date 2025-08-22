Dolor en Cutral Co y Plaza Huincul por la muerte de un querido profesional de la salud

Los mensajes resaltaron su profesionalismo y el vínculo humano que dejó en la comunidad. Foto: Facebook.

El fallecimiento de un reconocido enfermero del Hospital Zonal Cutral Co-Plaza Huincul conmovió a la comunidad de la comarca petrolera. “Con profundo pesar despedimos al Lic. en Enfermería Mario Alfredo Vallet, quien fue parte fundamental de nuestra institución”, expresaron desde el nosocomio.

Un profesional recordado por su entrega y dedicación en el hospital

Vallet, de 63 años, trabajó durante años en el sistema de salud local y fue reconocido por su compromiso y cercanía con pacientes y colegas.

“Un profesional comprometido, reconocido por su dedicación al cuidado de cada paciente y, sobre todo, por el cariño y respeto que supo ganarse entre sus compañeros”, añadieron desde el Hospital.

La institución destacó que “su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de nosotros”. El mensaje de despedida incluyó también un acompañamiento a la familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.

Desde el hospital enviaron sus condolencias a la familia. (Foto: Gentileza)

Los gestos de respeto se extendieron más allá del ámbito hospitalario. Desde la Policía del Neuquén también hicieron llegar sus condolencias por la pérdida del enfermero, quien era padre de un oficial.

“La Policía del Neuquén expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de quien en vida fuera Mario Vallet (63)”, señalaron en un comunicado oficial.

Mensajes de la Policía y el reconocimiento de camaradas en servicio

En ese mismo mensaje, la fuerza provincial envió un abrazo fraterno y destacó: “Hacemos llegar nuestras más sentidas y sinceras condolencias, elevando una plegaria para que su alma descanse en paz y para que sus seres queridos hallen consuelo y fortaleza”.

El pesar también se sintió entre los efectivos que trabajaron junto a él en distintas guardias y tareas comunitarias. “Hace instantes un servidor público que perteneció al Hospital Aldo Maulú partió a los brazos de nuestro padre celestial”, señaló Sergio Hernán Sepúlveda, efectivo policial, en redes.

El uniformado resaltó el trato humano del enfermero en cada encuentro. “Quienes realizamos consigna policial en ese nosocomio supimos conocer, además de un excelente profesional, a un gran amigo del personal policial, siempre con un trato digno y respetuoso hacia nosotros”, destacó en su mensaje.