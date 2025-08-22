Quién era la mujer que murió atropellada por un transporte petrolero en la Ruta 22 de Neuquén

El accidente ocurrió sobre la Ruta 22, entre Senillosa y Plottier. Foto: archivo Florencia Salto.

Una mujer de 74 años murió el último miércoles por la noche tras ser atropellada por un minibús que transportaba trabajadores petroleros en la Ruta 22, a la altura de Senillosa. “Apareció de la nada”, relató el chofer del vehículo a la Policía.

Trágico accidente en Senillosa: una mujer murió atropellada

El hecho ocurrió entre las 20:30 y las 20:45, en el kilómetro 1249 de la Ruta 22, a unos dos kilómetros de Senillosa en dirección a Plottier.

El comisario inspector Nicolás Corzo precisó que el impacto fue “dentro del carril”, lo que refuerza el relato del conductor. Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fue identificada como Eva Sea, de 74 años. Detallaron que tenía domicilio en el barrio Unión de Senillosa.

La mujer tenía domicilio en Senillosa. Foto de Florencia Salto

El minibús era conducido por un hombre de 39 años. El test de alcoholemia dio negativo y, tras ser notificado de las actuaciones judiciales, recuperó la libertad. En el vehículo viajaban tres trabajadores petroleros.

El comisario agregó que, por los testimonios de vecinos, la mujer “estaba en situación de calle” y se la veía movilizándose de a pie en la zona de Senillosa y Plottier.

Cómo fue el accidente que se cobró la vida de una mujer en la Ruta 22

Según detalló Corzo, el siniestro ocurrió cuando la víctima “intentó cruzar la ruta de norte a sur y no alcanzó”. “Fue impactada del lado derecho”, indicó el jefe policial. La violencia del impacto hizo que la mujer muriera en el acto.

En un principio, la Policía investigó el hecho como un presunto suicidio. Sin embargo, esa hipótesis fue luego descartada.

El comisario explicó que en el sector “no hay senda peatonal” y que no hay buena iluminación. Además, resaltó que “no hay cámaras de seguridad” que permitan registrar lo ocurrido.

Por último, Corzo señaló que todavía no se pudo determinar a qué velocidad circulaba el minibús al momento del impacto.