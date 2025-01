Dolor por la joven que murió tras ser atropellada en el puente Neuquén – Cipolletti: «Te voy a extrañar todos los días»

Toda una familia lloró la muerte de Antonella, la joven que murió el lunes tras sufrir un trágico accidente en el puente Neuquén – Cipolletti. La ciclista iba rumbo a su ciudad cuando cayó sobre la vía vehicular y terminó siendo atropellada por un vehículo.

Antonella Rebolledo, la víctima fatal, tenía aproximadamente 29 años. Su muerte generó gran conmoción no solo en su familia sino entre sus amigos y allegados, tanto así que horas después de confirmarse el trágico final se inundaron las redes sociales con emotivos mensajes.

El primero de ellos llegó con una publicación de su hermana quien en medio de una profunda tristeza, escribió: «Siempre fue mejor estar del otro lado de la puerta. Usar esas palabras que para mí eran solo palabras, mantener el corazón frío para dar esa noticia que nadie quiere escuchar. Hoy me tocó a mi estar del otro lado».

«El corazón se va rompiendo de a poco, el pecho aprieta fuerte, muy fuerte que no puedo respirar. La vida se va tan rápido, pero si hasta hace unas horas estabas disfrutando. Te amo, te voy a extrañar todos los días. Acompáñanos y danos fuerza para continuar está vida sin vos, para cuidar de tus niñas. Gracias porque me hiciste una hermana mayor. Yo sé que solo te transformaste, no te fuiste, nunca te irías lejos nuestro. Anto, te amaremos por siempre y te recordaremos cada día de nuestras vidas», cerró su despedida.

Las réplicas no tardaron en llegar, muchos usuarios entre ellos familiares y amigos recordaron lo «hermosa persona» que era. También lamentaron la tragedia por la joven que era madre y estaba a día de convertirse en tía.

«Lamentablemente se fue una chica muy joven con tanto futuro por delante», comentario y una allegada agregó: «Antonella querida. Que tristeza, te extrañare eternamente. No merecías un destino tan cruel con lo buena persona que eras que pronto te fuiste al Cielo».

Cómo fue el choque en el puente Neuquén-Cipolletti en el que murió la ciclista

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que el choque ocurrió el domingo minutos antes de la medianoche.

Las autoridades fueron alertadas por transeúntes que vieron el momento en que un vehículo atropelló a una bicicleta en el sector del puente carretero de la Ruta 22 en sentido Neuquén-Cipolletti.

Respecto al choque, informaron que el vehículo un Volkswagen Suran abordado por una pareja, se movilizaba por el carril en sentido oeste-este y al llegar al segundo arco, terminó impactando a la ciclista.

Si bien al principio se desconocía cómo terminó alcanzando la bici, tras varias declaraciones se supo que la joven previo a ser atropellada había perdido el control de su bicicleta lo que provocó que cayera sobre la vía vehicular. Tras caer sobre la calle, el auto que venía detrás no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la bicicleta.

Precisaron que el vehículo chocó con su parte frontal del lado de acompañante a la bicicleta tipo Mountain Bike.

Como resultado, la joven ciclista oriunda de Cipolletti quedó tendida en el piso y con la llegada de personal de salud, fue trasladada al hospital donde pese a la intervención, murió.

Fuentes fiscales tomaron intervención y confirmaron que el conductor del auto dio negativo al test de alcoholemia.