Quién era la ciclista que murió tras ser atropellada en el puente Neuquén-Cipolletti

La joven ciclista murió esta mañana tras ser ingresada al hospital de Cipolletti luego de protagonizar un siniestro vial en el puente carretero que une Neuquén con Río Negro. El lamentable suceso generó gran conmoción y en las últimas horas se confirmó su identidad.

La víctima del choque en el puente viejo que une Neuquén-Cipolletti fue identificada como Antonella Rebolledo. La joven tenía 29 años y circulaba a bordo de su bicicleta cuando, por motivos que se desconocen, fue atropellada por un vehículo.

Su hermana confirmó su muerte con un emotivo mensaje en redes sociales que generó la réplica de cientos de usuarios.

«El corazón se va rompiendo de a poco, el pecho aprieta fuerte, fuerte muy fuerte que no puedo respirar. La vida se va tan rápido pero si hasta hace unas horas estabas disfrutando. Somos energía, energía que al partir solo se transforma, se que estás acá aún que estás viendo todo, que no nos has abandonado y no lo harás, solo te has transformado.Te amo, te voy a extrañar todos los días», expresó.

Cómo fue el choque en el puente Neuquén-Cipolletti en el que murió la ciclista

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que el choque ocurrió el domingo minutos antes de la medianoche.

Las autoridades fueron alertadas por transeúntes que vieron el momento en que un vehículo atropelló a una bicicleta en el sector del puente carretero de la Ruta 22 en sentido Neuquén-Cipolletti.

Respecto al choque, informaron que el vehículo un Volkswagen Suran abordado por una pareja, se movilizaba por el carril en sentido oeste-este y al llegar al segundo arco, terminó impactando a la ciclista.

Precisaron que el vehículo chocó con su parte frontal del lado de acompañante a la bicicleta tipo Mountain Bike.

Como resultado, la joven ciclista oriunda de Cipolletti quedó tendida en el piso y con la llegada de personal de salud, fue trasladada al hospital donde pese a la intervención, murió.

Fuentes fiscales tomaron intervención y confirmaron que el conductor del auto dio negativo al test de alcoholemia.