Dolor por la muerte de Lucrecia Peñalva, la mujer que denunció mala praxis en Neuquén

En las últimas horas se conoció la muerte de Lucrecia Peñalva, la mujer que denunció que sufrió una mala praxis en Neuquén cuando le aplicaron la peridural. Familiares y amigos expresaron su dolor a través de las redes.

Tras el parto de su segunda hija, que fue por cesárea, contrajo Aracnoiditis, lo que le generó que primero caminara con bastón y que luego pasará a la silla de ruedas.

La aracnoiditis es una inflamación crónica en la capa media de la meninges (aracnoides) que produce un dolor severo.

En septiembre de 2011, Lucrecia había expresado en sus redes que llevaba 10 años «de una enfermedad crónica sin cura por una mala praxis por gente que sigue en la vida como si nada paso, cero empatía, cero humanidad».

Conocida la noticia de su fallecimiento, se multiplicaron en redes los mensajes de despedida.

«Vuela alto Lucre, querida compañera. Danza y danza ya sin dolor! Tristeza enorme, enorme, enorme», escribió una de sus amigas.

«Amiga de mi corazón! Todavía no entiendo tu partida. Sería egoísta estar triste porque ya no estás en este plano, estoy tranquila sabiendo que ya no estás sufriendo», expresó Ayelen Carricondo.

Un emprendimiento de Lucrecia para llevar el dolor

Lucrecia Peñalva, como forma de terapia inició el emprendimiento La Sanadora, donde creaba muñecas artesanales. En una de las imágenes que se comparte a través de la página del la actividad se publicó una frase:

«Transformar el dolor en arte es unir los hilos de la cabeza, el corazón y las manos«, que resume un poco el objetivo del emprendimiento.

También lo hizo, a través de la danza.