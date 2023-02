Dos atletas de Cipolletti ganaron la Corrida de la Confluencia

Este domingo se realizó la cuarta Corrida de la Confluencia en Neuquen, donde dos atletas de Cipolletti se consagraron en los 10 km de la carrera. Martina Escudero y Antonio Ruiz, vienen de realizar parte de la pretemporada en Caviahue y se enfocan en la 37° Corrida Ciudad de Cipolletti.

En la competencia participaron mas de 8 mil personas entre todas sus modalidades, además hubo una gran presencia de atletas de la escuela de corredores Cipolletti.

En la rama masculina, el cipoleño Antonio Ruiz fue el mejor con un tiempo de 33’32”. Mientras que el podio lo completaron Víctor Lienlaf (36’54”) en segundo lugar y tercero Ignacio Heffiner (37’17”).

“Estoy muy contento por volver a competir, fue la primera competencia del año», explicó Ruiz. Y destacó que la corrida de la Confluencia se convirtió en una de las más convocantes de la región, «el nivel de atletas en este tiempo ha crecido un montón así que es importante poder ganar y consolidarme en la élite regional, puesto que puedo mantener hace unos 6 o 7 años”, comentó.

“Es difícil lograr regularidad en alta competencia y lo supe hacer de buena manera». Remarcó que ahora ya tiene puesta la cabeza en el evento similar que se realizará en ciudad de la que es oriundo, la corrida Ciudad de Cipolletti, «es lo más lindo que me toca vivir como atleta de la ciudad, desde que tengo memoria de chico no me he perdido ni una edición, así que quiero estar a la altura nuevamente”, recordó.

La entrega de premios en la rama masculina, realizada por Mariano Gaido. Gentileza Carlos Mir

En el caso de Martina Escudero, fue la mejor de los 10 km en la rama femenina con un registro de 40’57”. El podio fue completado por Marilyn Fontana de General Roca (45’04”) y Laura Curilao de Cipolletti (47’16”).

“Estoy muy contenta por haber cumplido el objetivo que me propuse de probar competir apenas bajamos de la preparación de la altura de Caviahue»,explicó la atleta campeona. Según contó, llegaron el viernes por la tarde y el domingo compitieron.

En relación a la carrera, Escudero describió cómo le afectó el clima durante la competencia. “Muy buenas sensaciones en cuanto al aire, por ahí me afectó el clima que hacía mucho calor pero super bien y contenta por seguir estando entre las primeras corredoras fondistas de la zona y mantener el nivel” concluyó.

Las atletas durante la entrega de premios junto al intendente de Neuquén, Mariano Gaido:

La entrega de premios en la rama femenina. Gentileza Carlos Mir