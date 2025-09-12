ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Niebla en la Ruta 40 y 237 este viernes: pidieron circular con precaución

Vialidad Nacional comunicó que uno de los puntos con baja visibilidad fue la zona Bariloche y Dina Huapi.

Redacción

Por Redacción

Por la niebla, hubo visibilidad reducida. Foto: gentileza.

Por la niebla, hubo visibilidad reducida. Foto: gentileza.

Desde Vialidad Nacional advirtieron a los conductores que circulaban por la Ruta 237 y la Ruta 40 por bancos de niebla este viernes 12 de septiembre. Luego, a mitad mañana indicaron se fue disipando.

Las zonas afectadas por la niebla este viernes

«Se reportan bancos de niebla en la 237 y 40 en zona Bariloche y Dina Huapi. Visibilidad reducida», informaron desde el organismo en las primeras horas de la mañana.

Solicitaron circular con luces bajas encendidas y a baja velocidad.

La niebla es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre, explicaron los meteorólogos.

Niebla en las Rutas 40 y 237: recomendaciones para circular con esas condiciones

Además, desde el organismo nacional emitieron algunas recomendaciones para circular en presencia de niebla. Estas son:

  • Bajá la velocidad lentamente.
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla, nunca las altas.
  • Encendé el limpiaparabrisas y el desempañador para mejorar la visión.
  • Si la niebla es muy espesa, además: encender las luces intermitentes de emergencia (balizas), nunca detenerse sobre la calzada, y estacionar en un lugar seguro hasta que se disipe.

Temas

Niebla

Ruta 237

Ruta 40

Desde Vialidad Nacional advirtieron a los conductores que circulaban por la Ruta 237 y la Ruta 40 por bancos de niebla este viernes 12 de septiembre. Luego, a mitad mañana indicaron se fue disipando.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios