Niebla en la Ruta 40 y 237 este viernes: pidieron circular con precaución
Vialidad Nacional comunicó que uno de los puntos con baja visibilidad fue la zona Bariloche y Dina Huapi.
Desde Vialidad Nacional advirtieron a los conductores que circulaban por la Ruta 237 y la Ruta 40 por bancos de niebla este viernes 12 de septiembre. Luego, a mitad mañana indicaron se fue disipando.
Las zonas afectadas por la niebla este viernes
«Se reportan bancos de niebla en la 237 y 40 en zona Bariloche y Dina Huapi. Visibilidad reducida», informaron desde el organismo en las primeras horas de la mañana.
Solicitaron circular con luces bajas encendidas y a baja velocidad.
La niebla es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre, explicaron los meteorólogos.
Niebla en las Rutas 40 y 237: recomendaciones para circular con esas condiciones
Además, desde el organismo nacional emitieron algunas recomendaciones para circular en presencia de niebla. Estas son:
- Bajá la velocidad lentamente.
- Encendé las luces bajas y las antiniebla, nunca las altas.
- Encendé el limpiaparabrisas y el desempañador para mejorar la visión.
- Si la niebla es muy espesa, además: encender las luces intermitentes de emergencia (balizas), nunca detenerse sobre la calzada, y estacionar en un lugar seguro hasta que se disipe.
