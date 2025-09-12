Niebla en la Ruta 40 y 237 este viernes: pidieron circular con precaución

Desde Vialidad Nacional advirtieron a los conductores que circulaban por la Ruta 237 y la Ruta 40 por bancos de niebla este viernes 12 de septiembre. Luego, a mitad mañana indicaron se fue disipando.

Las zonas afectadas por la niebla este viernes

«Se reportan bancos de niebla en la 237 y 40 en zona Bariloche y Dina Huapi. Visibilidad reducida», informaron desde el organismo en las primeras horas de la mañana.

Solicitaron circular con luces bajas encendidas y a baja velocidad.

La niebla es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre, explicaron los meteorólogos.

Niebla en las Rutas 40 y 237: recomendaciones para circular con esas condiciones

Además, desde el organismo nacional emitieron algunas recomendaciones para circular en presencia de niebla. Estas son: