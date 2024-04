Dos obras de arte cobran vida a través de una experiencia inmersiva con efectos especiales en Inglaterra

La empresa de efectos especiales Cinesite se alió con Frameless, un espectáculo multisensorial muy popular en el Reino Unido, para generar una sección de arte inmersivo en Londres, Inglaterra.

Tras meses de trabajo, la colaboración dio vida a dos obras de arte: La tormenta en el mar de Galilea, del holandés Rembrandt; y Barco por el Sena en Jeufosse, del francés Claude Monet.

Para la primera pieza se utilizaron técnicas de simulación para crear aguas abiertas controlables: altura de las olas, frecuencia, pulverización fina y escorrentía y se agregaron pases de neblina para iluminar el agua y el rocío, según Cinesite.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tim Platt (@timplattphoto)

Joce Capper, director general de Cinesite Londres, dijo a UK Screen Alliance: «Al hacerlo, era esencial respetar y preservar la integridad de la obra de arte original. Se trataba de mucho más que una simple cuestión de ampliar el ambiente. El equipo necesitaba ampliar el poder, el dramatismo y el espíritu del original, sus matices, iluminación, atmósfera e intención«.

La exposición que se muestra en la publicación no está generada por IA, es una animación de VFX realizada por el estudio Cinesite en asociación a largo plazo con Frameless, creadores de la mayor experiencia artística multisensorial del Reino Unido, es la Galería de Arte en… pic.twitter.com/GSjLFpKWLx — laCapiSúperGirl (@laCapiSuperGirl) April 2, 2024

Ambas obras pueden verse en The World Around Us, la galería más grande de Frameless situada en Marble Arch Place, en Londres. Además, el establecimiento cuenta con otras tres galerías: Beyond Reality, Colour In Motion y The Art of Abstraction. Para generar los efectos visuales Frameless trabaja con los proyectores y pantallas de alto brillo de Panasonic.

Ryan Atwood, director creativo de Frameless, describió la obra de Monet como una pieza subestimada: «Sabíamos que la presentaríamos a muchos de nuestros visitantes por primera vez. Nos hemos obsesionado con conservar los matices del original, desde la serenidad del paisaje hasta el increíble efecto de iluminación que Monet logró con sus pinceladas, todos trabajando juntos para brindar un raro momento de reflexión en un mundo a menudo caótico. Lo principal a lo largo del proceso creativo ha sido imaginar qué estaba pensando Monet cuando creó esta obra maestra y cómo quería que la obra hiciera sentir a la gente».

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.