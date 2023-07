Drama en Córdoba: dos dogos mataron a una adolescente que paseaba con su perro

Una adolescente de 15 años murió tras ser atacada por dos dogos mientras paseaba a su perro en el barrio Estación Flores, Córdoba.

Este brutal ataque sucedió el domingo al mediodía cuando Trinidad caminaba por la calle cuando los dos dogos se soltaron, salieron de una vivienda privada y comenzaron a morderla.

A pesar de los reiterados gritos de desesperación los animales le mordieron la cara y el cuello. Después de un tiempo los vecinos del lugar lograron que los perros la suelten y allí un hombre también resultó herido.

Un vecino mató a los dogos a cuchillazos cuando lo atacaron en su casa

Aunque la situación parecía estar controlada, de un momento a otro los dogos corrieron hasta la casa de un vecino que, para defender a su familia, sacó una cuchilla y los enfrentó a apuñaladas.

“Uno de mis perros salió a buscarlo y se me metió en el living. Le tuve que dar más de 11 puñaladas a los perros. A uno le pegué una puñalada y se fue. Al otro le pegué una puñalada y me siguió. No me soltaba y me perseguía. Se me dobló un cuchillo y tuve que buscar otro”, contó Maximiliano a TN.

El vecino remarcó que si no atacaba a los animales iban a atacarlo a él y a su familia y desarrolló cómo fue el final de la secuencia: “Cuando se me mete uno de los perros al living, le sigo pegando. El perro comenzó a correr en círculos hasta que le pegué una última puñalada”.

Maximiliano explicó que los dos animales terminaron en el living de su casa y remarcó que lo único que atinó fue “sacar la cuchilla y matarlos”. “Cuando entraron los perros no pensé en la gravedad de enfrentarlos. Tengo a mi bebé de 11 meses acá, me la comían de un bocado”, dijo el hombre, quien advirtió que la situación podría haber pasado a mayores.

Al ser consultado sobre cómo reaccionó, el hombre respondió: «Era el perro o mi familia, sabía que debía defenderlos. Ese fue el coraje».

La adolescente murió por las heridas en la cabeza y el cuello

Los presentes llevaron a la menor hasta el Hospital de Urgencias donde fue intervenida quirúgicamente. Los médicos confirmaron que Trinidad sufrió lesiones en su rostro, cabeza y cuello y que tenía las arterias perforadas.

“Llegó al hospital luego de haber sufrido dos paros cardiorrespiratorios», contó su tía.

A pesar de que fue operada de urgencia este lunes por la madrugada se confirmó que falleció producto de las lesiones.

Vecinos relataron que los dueños de los perros son una pareja que estaban de vacaciones y que ahora se encontraban al cuidado de su hija. Aun así, manifestaron que ya habían tenido entre seis y siete incidentes de esta índole y “nadie hizo nada”.

Ante la escena terrorífica, la Justicia imputó a los dueños por homicidio y lesiones culposas.