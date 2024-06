Eduardo, el médico que realizó una cirugía cerebral a paciente despierto y sueña con traer la técnica a Roca

Eduardo Tejado es neurocirujano y junto a su colega Matías Sein, realizó la primera cirugía endovascular de aneurisma cerebral en un paciente despierto. La intervención se realizó en el hospital Italiano de La Plata y marcó un hito en la medicina moderna, por la complejidad la de patología que suele ser mortal y porque no fue necesario abrir el cerebro y por poder estar en contacto con el paciente lúcido para monitorear sus sensaciones y emociones. En menos de 24 horas el hombre de 43 años, ya había sido dado de alta.

Fue su primera experiencia en quirófano, pero la venía estudiando desde hace años, desde un viaje a Francia de capacitación, donde se encontró con un mundo distinto en el área de la neurocirugía. Hasta que llegó el momento en el hospital Italiano platense donde se consiguió la tecnología necesaria para hacerlo. La intervención, ésta prueba de fuego para él, fue la primera. El paciente, estuvo consciente durante los 45 minutos que duró la operación. Luego se «fue caminando hasta la terapia», dijo el médico, donde estuvo unas horas y en menos de un día se fue a su casa.

Para Eduardo la experiencia fue extremadamente movilizadora, en lo personal y en lo profesional, y hoy piensa que le gustaría que ese procedimiento se pueda aplicar en Roca, una ciudad cercana a sus afectos. Allí vive su amigo de la vida. Sergio Romero, que estudió con él en la Universidad de La Plata. «Voy desde que era chico a Roca. Estaría buenísimo poder poner un angiógrafo para patologías vasculares. Que se pueda viajar y resolver allá las patologías de pacientes estaría bueno. Cómo no querer esa ciudad si me bañé mucha veces en el Canalito», dijo.

El neurocirujano junto a su equipo integrado por su par, más el anestesista Camilo Vera García y los profesionales Sabrina Scaglione, Gabriela Giardine y Emilio Camejo se enfrentó a un desafío. Llegó un paciente que manifestaba estar perdiendo la visión de un ojo y un fuerte dolor de cabeza. El diagnóstico fue aneurisma cerebral «en la arteria carótida que está en el cuello pero llega al cerebro, detrás de los ojos. Esa arteria se puede tapar y es lo que pasó en su cerebro. Es como si tuviera un globo en la arteria que si se rompe puede producir una hemorragia cerebral», explicó el profesional.

Fue en ese momento, frente a la gravedad del cuadro, que el equipo resolvió luego de hablar y evaluar al paciente aplicar esta técnica. Iban a operarlo, pero estando despierto. «Entras por dentro de las arterias navegas por el cerebro y pones un stend especial que enfunda toda arteria y reconstruye todo el segmento de la arteria. Es como una pelotita de 3 milímetros que uno la va inflando y lo vas posicionando en la arteria. Tenemos un equipo de anestesia grande que sabe manejar este tipo de pacientes que no necesitan dormirse pero te monitorean todo. Le dan un sedante para que esté más tranquilo y pilotear las complicaciones. Hacemos un perfil psicológico para ver qué tipo de paciente es y a partir de eso determinar la droga que se le suministra para poder mantenerlo tranquilo pero despierto y consciente en todo momento. Lo que necesitamos es que se mantenga tranquilo y no se mueva. Eso es fundamental», detalló Tejado.

En los pasos previos el hombre manifestó que le tenía miedo a la anestesia general. Estaba todo dicho. «Le explicamos el procedimiento y aceptó. A medida que pasaba el tiempo le íbamos preguntando cómo estaba y nos decía que no sentía dolor. Estábamos dentro de su cerebro y él estaba tranquilo y nos decía que no sentía nada. Eso fue fundamental porque lo necesario es que el paciente no se mueva mientras hacemos la cirugía porque estábamos tocando sus arterias cerebrales y un mínimo movimiento puede traer complicaciones graves», agregó el neurocirujano.

Fueron 45 minutos de tensión, pero finalmente el paciente salió caminando hasta terapia donde pasó un par de horas y luego fue dado de alta. «Se acostó y hablaba con la gente como si nada. Yo estaba asustado pero feliz porque resolvimos una situación que podría haber sido fatal para él», reflexionó el médico.

Tejada tiene 50 años y viene de formarse en la neurocirugía tradicional en la que «el procedimiento era abrir el cráneo y estabas al menos 8 horas peleando. A eso sumale que el paciente estaba super anestesiado y luego pasaba días enteros también anestesiado y que los posoperatorios eran terribles. Estamos hablando de meses acostados para que se recupere. Esto es otra cosa», describió.

«Vos pensá que navegamos por sus arterias del cerebro. Se despierta y me pregunta como está. Es muy fuerte. Lo primero que sentí fue asombro, eso era ciencia ficción para mí. No podía creer lo que estaba viviendo», reveló el doctor recordando ese día.

Patologías del futuro

El neurocirujano, Eduardo Tejado mira hacia adelante y según sus investigaciones y experiencia sostuvo con contundencia, que al 2030 las principales causas de muerte serán el infarto de miocardo, el ACV y el cáncer. Y las edades de los pacientes que sufren patologías dentro de su especialidad, son cada vez más jóvenes.

«Cuando yo empecé la palabra ACV era hablar de gente mayor. Pero cuando me puse a estudiar es la patología del futuro porque estamos viendo cada vez más paciente jóvenes. En 2030 se va a equiparar al infarto cardíaco en mortalidad. Las estadísticas dicen que en 2030 las tres patologías que van a quedan van a ser el ACV, el infarto y el cáncer . La gente vive más pero cada vez se viven más en situaciones de estrés a menores edades. Te dicen que hay que parar pero el sistema no te deja para., Es un mundo cada vez más acelerado que no te deja parar», aseguró.