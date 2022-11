El acordeón de Guido resuena en la gomería

Cuando baja el sol, Guido Luis toma su acordeón y empieza a tocar esas melodías regionales que le llenan el alma. En el barrio de Fiske Menuco, en Roca, el paisano que hace más de 20 años es gomero, disfruta la música criolla.

A sus 67 años sigue interpretando junto a su grupo Litorasur que lo integra su hermano Fabián, su sobrino y su amigo Pedro.

Guido nació en El Cuy y se crió en el campo. En el pueblo trabajaba como portero hasta que pidió el traslado a Roca porque su hija de seis años comenzaba la primaria en esta ciudad. Con el pasar del tiempo decidió cambiar de oficio y eligió la gomería.

“Son etapas en la vida. Yo quería trabajar en forma más independiente, saber quien era, hasta dónde podía llegar”, contó nostálgico.

Poco a poco aprendió el trabajo en el local de un amigo, Raúl Milipil. Durante sus francos trabajaba hasta que dejó la portería por la gomería. “Me gustó y seguí, reparo desde bicicletas hasta neumáticos de máquinas petroleras, también autos, motos y tractores”, contó.

Sin embargo lo que más le ha dado alegrías es el folclore. “Eso viene de cuna, por mi papá, vengo del campo, escuchábamos los programas de radio que había en el aquel entonces. Cuando éramos chicos mi papá se ponía a tocar el acordeón, una verdulera de ocho bajos, y nos fue entusiasmando”, recordó.

Guido estuvo tocando con su acordeón en el Festival de Cosquín en 2011.

Las fiestas familiares eran con música en vivo. “Eso me apasionó mucho. Desde los 14 años empecé a tocar el acordeón”, mencionó.

Años después en 1994 formó su primer grupo con su hermano Fabián y participaron de un festival de doma en Roca.

“Nuestro grupo se llama Litorasur porque nosotros somos del sur y hacemos música del litoral por las bailantas y esas cosas. La música de Litorasur va con valsecito, ranchera, paso doble, milongas, polkas, chamamé y algunas cumbias”, señaló.

Guido explicó que interpretan mucha música regional, “en los ballet folclóricos se usa mucho el valsecito, la ranchera y polkas. el chamamé es más del norte”, dijo.

A los 14 años Guido aprendió a tocar el acordeón. Foto Andrés Maripe

El paisano ha participado en certámenes regionales y nacionales. En el Festival de Cosquín de 2011 estuvo en el escenario mayor musicalizando a una pareja de Roca que salió revelación, Norma y Segundo.

“La experiencia fue pura emoción, todo músico quiere llegar a Cosquín pero uno nunca sabe si va a dar, esas cosas las prepara Dios”, expresó emocionado.

Con sus ojos humedecidos agradece al cielo haber podido llegar al festival de folclore más importante del país.

En la gomería a veces llevaba el acordeón y algún que otro amigo llegaba para escucharlo tocar.

Luego de 20 años en ese oficio ahora quiere dedicarse al comercio y está levantando un polirubro en su casa.

De a poco encamina este proyecto mientras sigue tocando su acordeón por las noches.

“Tengo una familia que me apoya mucho, con el folclore uno camina mucho, cinco años viajamos a Chile a tocar. Esas cosas te llenan mucho, hemos llegado a lugares que no pensaba que íbamos a conocer”, contó.

Para Guido tocar el acordeón significa una terapia, “he estado solo en momentos difíciles y he compuesto algunos temas. Mi acordeón es mi compañero. Cuando tengo problemas y toca tocar en un festival, me olvido de todo. Ver a la gente riendo y disfrutando me conmueve mucho”, manifestó muy contento.