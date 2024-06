El gobierno de Milei anunció un nuevo sistema para repartir alimentos, tras el escándalo: ¿cómo funciona?

El escándalo por los alimentos almacenados sacude al gobierno de Javier Milei. En medio de las acusaciones a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y los allanamientos de diferentes centros de acopio, la administración libertaria anunció un «sistema alternativo» para la entrega de insumos a los comedores.

La medida fue anunciada por el asesor presidencial Federico Sturzenegger a través de su cuenta de X. “A pedido del presidente y la ministra Sandra Pettovello diseñamos un sistema alternativo”, lanzó y planteó que el actual modelo es “ineficiente y caro”.

En ese sentido, explicó: “El objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente. No se compran los bienes, sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes”.

“El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla: el gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”, detalló.

Según indicó Sturzenegger, se utilizará toda la logística y capacidad de almacenamiento de los privados para proveer este stock: “Como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.

Con una comparación, el expresidente del Banco Central destacó los beneficios de este nuevo modelo, que se caracteriza por no tener más comida en galpones sino que se manejará con tickets de compra: “Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito”.

Y agregó: “Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”.

“Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques”, apuntó Sturzenegger y respaldó a la titular de la cartera de Capital Humano.

El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia. Pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema p/lograr el mismo objetivo? A pedido del presidente @JMilei y la Ministra Sandra Pettovello diseñamos un sistema alternativo. Abro hilo — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 2, 2024

Este nuevo sistema se dio a conocer horas después de que el Gobierno intentara bajarle el tono a la polémica que se generó en torno a los alimentos almacenados en dos depósitos del Ministerio a cargo de Pettovello. Es que este domingo, tanto funcionarios del gabinete nacional como autoridades legislativas del oficialismo, salieron en bloque a defender a la ministra.

Escándalo por alimentos: el apoyo del gabinete de Milei a Sandra Pettovello

El primer caso de inconsistencias del gobierno de Javier Milei encendió a distintos funcionarios oficialistas que, en repudio a las denuncias judiciales, emitieron mensajes de apoyo en la red social X.

El actual ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las críticas contra Sandra Pettovello minutos después de que lo hiciera el presidente Javier Milei.

«El país necesita muchas más Sandras. El problema es que hay solo una», sostuvo Caputo este domingo desde su cuenta.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, también se hizo eco de la defensa hacia Pettovello y publicó un reciente mensaje en su cuenta personal de X. «Vaya casualidad que salgan a atacar de forma coordinada a la Ministra que más curros corta. Chillan porque les duele. Fuerza Sandra que estamos en el camino correcto«, esgrimió Mondino.

En sintonía, Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, también mostró su acompañamiento y esgrimió en su red social X: «Pettovello está librando la madre de todas las batallas, yendo contra la matriz de corrupción».

«Los únicos vencidos son los gerentes de la pobreza, que ya no tienen poder de explotar a la gente. ¡Vamos, Sandra! Es el camino«, remarcó por su parte Patricia Bullrich, ministro de Seguridad.

Con información de Noticias Argentinas y TN