Choele Choel ya tiene todo listo para celebrar la 44° Exposición Rural y muestra Agroindustrial que se realizará desde hoy hasta el 22 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

En el marco de ese encuentro, Diario Río Negro habló con Dante Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, para conocer la situación del sector ganadero regional y cuáles son las expectativas referidas a esta convocatoria que renueva el optimismo de los productores.

“La situación de la ganadería en la provincia viene golpeada por la sequía, con una importante salida de vientres con distintos destinos, a faena una gran parte, o a invernada o para mantener la cría en La Pampa y Buenos Aires”, dijo el referente de la actividad.

Los productores ganaderos renuevan expectativas en la Expo Rural de Choele Choel.



“Eso obviamente hace que falte una importante cantidad de vientres en el campo, en la provincia, todo como conseuencia de la situación climática”, resumió Segatori.

Más allá de esa situación en general destacó que “en la zona de Choele estamos un poco mejor que en Guardia Mitre, Río Colorado o Conesa que son las zonas más afectadas, todo eso repercute en la cantidad de terneros que tendrá la provincia, van a faltar terneros”.

Consultado sobre la actualidad del productor ganadero expresó: “Desde el punto de vista genético o de la inversión eso sigue intacto, con el ánimo de producir, como lo ha hecho toda la vida”.

Mencionó luego que “en el predio de la Sociedad Rural la gente se va a encontrar con una muestra agroindustrial importante, con exposición de automotores, tractores, máquinas y herramientas agrícolas, herramientas de trabajo, prestadores de servicios, proveedores de alimento balanceado, una oportunidad para hacer negocios y establecer contactos”.

Pero como la Expo tiende a estrechar lazos con la familia que no está directamente ligada al campo “para el viernes hay programadas visitas de las escuelas, paseos a caballo gratuitos para los alumnos, test drive de vehículos” (ver cronograma de actividades en esta misma publicación).

Todo preparado para vivir una nueva Exposición Rural en Choele Choel (foto archivo).



Uno de los puntos fuertes de la Exposición Rural de Choele Choel serán los remates de los ejemplares bovinos, lo que ocurrirá el domingo. Hasta el momento se realizaron encuentros en Río Colorado y Viedma, donde se obtuvieron valores razonables en las ventas.

“Hasta ahora los valores que se vieron en Río Colorado y Viedma han sido buenos. No olvidemos que en Río Colorado fue una (Expo) nacional y eso hace que la vean distintos productores de todo el país, y el toro Gran Campeón se va para otra provincia donde los valores que se manejan son otros, con mejor posibilidad de inversión, con otras condiciones climáticas y obviamente el animal se va a un centro de inseminación o centro genético”, explicó.

“Las expectativas para Choele es que se alcancen valores de venta razonables, dentro de la media que un productor de la zona puede cubrir”, finalizó.

El precio de la carne y cómo está el mercado



Segatori también habló sobre la actualidad del mercado ganadero en cuanto a la comercialización de hacienda y el consumo. Dijo al respecto: “El precio de la carne está mantenido, a valores razonables, no le sobra nada al feedlotero, está muy justo con los números. El precio tendría que estar un poco más arriba, esto se ve frenado por la falta de consumo, y como el precio surge de la oferta y la demanda, la verdad que en este momento el consumo está deprimido por la escasez de dinero en los bolsillos de la gente, eso se nota en la demanda de hacienda gorda”.

Ejemplares de Angus, una de las razas que se crían en la región.



Como cada temporada, el productor ganadero reclama mejoras para la actividad y en este sentido Segatori indicó: “El sector ganadero regional tiene varias demandas, entre las más importantes está el tema seguridad, que ha mejorado bastante en la zona de Valle Medio no así para la zona de Chelforó o Regina, donde hay importante robos”.

Puntualmente mencionó: “Tenemos un problema que es la gente que navega por el río Negro y eso hace que sea un canal de traslado donde la policía está imposibilitada de llegar, se está trabajando con pedidos a Prefectura para ver si se puede hacer algún control”.

“Y un pedido que no me voy a cansar de hacer, sobre todo a los legisladores, es que hay que proteger la propiedad privada». Dante Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel.

A ello sumó las rutas y caminos por donde se trasladan los productores ganaderos y la hacienda para comerciar: “Otra demanda que tenemos son por el mantenimiento y adecuación de los caminos rurales, por ejemplo con los guardaganados para adecuarlos a la circulación de las máquinas que pasan por ahí. Son rutas de hace 30 años con guardaganados de tres metros de ancho por donde hoy pasan herramientas de seis metros de ancho entonces es imposible, hay que bajar alambres que después quedan sin cerrar”.

“Y un pedido que no me voy a cansar de hacer, sobre todo a los legisladores, es que hay que proteger la propiedad privada, más allá que se trate de un campo y que esté cerrado con un alambrado que cualquiera puede pasar sigue siendo privada… y la gente tiene que respetar eso, si hay un alambre no se debería pasar, pero acá pasa todo lo contrario, cualquiera se mete y hace lo que quiere y no es así, sobre eso tienen que trabajar nuestros representantes y también la Justicia, para proteger la propiedad privada”, dijo Segatori.

La muestra de máquinas y herramientas para trabajar en el campo es otro sector que vale la pena visitar.



También hubo tiempo para hablar sobre el potencial productivo que hay en la región. “Respecto de la pastura y el clima ya mencioné lo más importante que es la situación en la zona de secano, pero además está la otra parte bajo riego que es Valle Medio, donde hay un potencial enorme y que hay que saber aprovechar el agua que nos aporta el río para cualquier cultivo que querramos sembrar, hay que aprovechar este potencial y volcarlo a la ganadería”, apuntó el productor.

Según su punto de vista, la idea es “complementar el secano con la zona bajo riego, aprender a aprovechar esta última para cubrir épocas de sequía donde faltan pasturas y evitar que se vayan vacas de la zona porque no tenemos un desarrollo adecuado de la zona bajo riego”.

Cronograma de actividades de la 44° ExpoRural



La 44º Exposición Rural de Choele Choel tendrá el siguiente cronograma de actividades:

• Jueves 19 de septiembre:

-8: Apertura predio para ingreso de animales

-De 10 a 18: Armado de expositores Agroindustrial

-14: Inicio jura de admisión

• Viernes 20 de septiembre:

-10: Apertura al público e inicio de recorridos para escuelas

-12: Finalización de armado de expositores Agroindustrial

-13: Inicio y apertura de la exhibición del sector Agroindustrial

-18: Cierre de acceso al público

-19:30: Finalización ingreso de animales

-21: Cena de cabañeros

• Sábado 21 de septiembre:

-9: Apertura predio

-10: Jura clasificación de raza Angus

-11: Apertura paseo de Artesanos y Emprendedores

-12: Evento cultural de música y baile; apertura circuito demos y almuerzo vaquillona con cuero

-14: Jura clasificación de raza Hereford

-14 a 18: Cabalgatas gratuitas

-18: Cierre circuito demos

-19: Cierre de predio

• Domingo 22 de septiembre:

-9: Apertura muestras Agroindustrial y Ganadera

-11: Acto inaugural Ganadera

-12: Apertura circuito demos y evento cultural de música y baile

-12:30: Almuerzo de vaquillona con cuero

-13: Almuerzo y entrega de premios

-De 14 a 18: Cabalgatas gratuitas

-14:30: Ventas

-18: Cierre circuito demos

-19: Cierre de jornada de las muestras Agroindustrial y Ganadera.