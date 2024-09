El Chocón hará cambios por el Día del Estudiante en los campings

No se podrá acampar en el Día del Estudiante. Foto archivo Municipalidad de Villa El Chocón

El próximo sábado 21 de septiembre, El Chocón celebrará el Día del Estudiante y la primavera con actividades recreativas, pero no se podrá acampar debido a la falta de habilitaciones de los campings.

Aunque habrá diversas actividades recreativas organizadas para los visitantes, las autoridades municipales informaron que, no se permitirá acampar en los campings de la zona debido a la falta de habilitaciones según la reglamentación vigente.

En relación con las actividades nocturnas, como campamentos o juntadas en la costa del lago, indicaron que por el momento, «no se podrá acampar ya que no hay campings habilitados según la reglamentación vigente«.

«Estamos en un proceso de regularización de los espacios de acampe«, señalaron.

Evangelina Vero, directora de Bromatología y Zoonosis de la localidad destacó que, «es una forma de llevar seguridad a los chicos y también a sus familias. También nos permite generar orden en esos días festivos».

Día del estudiante en El Chocón: conocé las actividades

Entre las actividades programadas para ese día, habrá torneos de vóley, fútbol y una bicicleteada familiar, cuyas fechas y horarios serán publicados en las redes sociales oficiales del municipio.

Vero añadió que si bien no se podrá acampar, «los jóvenes y las familias puede venir a pasar el día».