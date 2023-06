El Club de Leones realizará una campaña para promover la donación de sangre en Roca

El 14 de junio es el Día Mundial de la Donación de Sangre y en Roca el Club de Leones realizará una campaña para dar a conocer los mitos sobre la donación de sangre y así fomentar la participación.

Antonella Franco, integrante del Club de Leones y Adriana Segura, jefa del servicio de hemoterapia del hospital Francisco López Lima detallaron en el programa Ya es Tiempo de RÍO NEGRO RADIO como será esta actividad.

La campaña de donación comenzará a las 9 horas hasta las 12 en la sede del club ubicada en Rodhe 55. Luego se le brindará al donante un refrigerio.

“Es la primera vez que el Club de Leones hace esta campaña. Me enteré por un Zoom que se hizo en el club a nivel nacional, que mucha gente no dona sangre porque dice que no puede acceder o no puede llegar al hospital. Entonces, si la persona no puede llegar al hospital, el hospital llega hacia la persona haciendo una campaña de Emodonación”, señaló Antonella.

De esta forma comenzó el trabajo en conjunto con el área de hemoterapia que dirige Adriana Segura.

La profesional médica indicó que hay muchos mitos relacionados con la donación que serán aclarados en la campaña.

“Los grupos de sangre más complicados para conseguir son los negativos. También la desventaja del 0 negativo es que solamente puede recibir del 0 negativo”, indicó.

Segura recordó los requisitos para donar:

° Ser mayor de 18 años

° Ser menor de 60 años, en mujeres

° Ser menor de 65 años, en hombres

° Presentar DNI

° Sentirse sano

° Pesar más de 50 kilos

° No estar embarazada o amamantando

° No haber tenido hepatitis

° No haber recibido transfusiones en el último año

° No haberse realizado tatuajes y piercings en el último año

° No estar en ayunas (cena liviana y desayuno liviano, bajo en grasas)

