El CPE habló sobre el nene encerrado en un transporte escolar de Plottier: qué pasa con la empresa

El caso de un nene encerrado varias horas en un transporte escolar de Plottier causó un profundo impacto en la ciudad el viernes pasado y llegó hasta las oficinas del Consejo Provincial de Educación (CPE), donde en las últimas horas informaron qué medida se tomó contra la empresa responsable del servicio.

«Lo retiraron para llevarlo al jardín y el nene nunca llegó, se les quedó dormido y estuvo cerrado hasta las cinco de la tarde», había explicado a este medio Romina, la mamá del pequeño de tan solo cuatro años.

Según relató, el traumático episodio se dio el viernes, cuando el acompañante que viaja junto a los niños en el transporte «no respetó el protocolo de revisar la asistencia» dentro del vehículo.

«Apenas lo recibieron no me llamaron, por lo tanto no lo vi hasta las 18, que me vinieron a buscar para decirme todo. Él estaba deshidratado y lo noté como mareado«, indicó la mujer, que luego de ir con su hijo al hospital, decidió presentar la denuncia.

Nene encerrado en Plottier: «Esos casos son causal de desvinculación»

Sobre el caso, que tomó estado público con el correr del fin de semana, se pronunció hoy la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, quien entrevistada por radio La Red consideró que el único camino ante un hecho de estas características es «una desvinculación».

«Estos casos son un causal de desvinculación porque es un mal desempeño del servicio que queremos», explicó la funcionaria y detalló que el proceso para rescindirle el contrato a la empresa ya se encuentra en curso.

Sostuvo que, mientras se avanza en el reemplazo de la firma anterior, se utilizarán otros vehículos disponibles para que esto «tenga el menor impacto posible» en la comunidad educativa, teniendo en cuenta que «estamos transitando la última semana de asistencia» a clases.