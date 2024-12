Un nene quedó encerrado en un transporte escolar de Plottier: «Estuvo varias horas en la combi», dijo su mamá

Un nene de cuatro años quedó encerrado dentro de una combi utilizada para transporte escolar de Plottier por varias horas. «Lo retiraron para llevarlo al jardón y el nene nunca llegó, se les quedó dormido y estuvo cerrado hasta las cinco de la tarde», explicó su mamá Romina a Diario RÍO NEGRO.

Esto ocurrió el día viernes, según dio a conocer Romina los niños que viajan en el transporte «tienen una acompañante» que «no respetó el protocolo de revisar la asistencia». Y aseguró que su hijo «se les durmió (en el transporte) y quedó encerrado en la combi varias horas, hasta las cinco de la tarde, que fue encontrado por el chofer que retira a los chicos».

Sobre el estado de salud del nene dijo que «a penas lo recibieron no me llamaron, por lo tanto no lo vi hasta las 18 que me vinieron a buscar para decirme todo. Él estaba deshidratado y lo note como mareado».

Un nene quedó encerrado en un transporte escolar de Plottier: la denuncia que abrió una investigación en la Fiscalía

«A las 20, despues de ir al hospital, fuimos a realizar la denuncia por lo que pasó», dijo la madre del nene. Y agregó «El chófer dice que lo encontró durmiendo y no es lo que cuenta mi hijo. Él dice que estuvo jugando en la combi».

A raíz de la denuncia por negligencia la Fiscalía inició una investigación, la cual tendrá más avances el lunes. «A mi me preocupa porque el lunes los chicos van a ir al jardín a cargo de esta mujer», dijo Romina en referencia a la acompañante de los alumnos.

En este sentido, manifestó además que la empresa no brindó ningún tipo de acompañamiento ni respuesta tras lo ocurrido.