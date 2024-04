El emocionante mensaje de Di María al periodista de Rosario que denunció abuso sexual: «Huevos»

Juan Pedro Aleart, periodista de Rosario, fue noticia esta semana tras revelar al aire que había sido víctima de abuso sexual en manos de su padre y su tío. Luego de la viralización de su testimonio, el conductor de Canal Tres de la ciudad santafesina recibió un mensaje de apoyo de Ángel Di María.

Vía Instagram, el presentador compartió un mensaje privado que le envió el crack rosarino, a quien, según recordó el propio futbolista, conoce desde hace muchos años, cuando ambos salían a jugar juntos.

“Hola Juan. Primero que nada decirte que Jor me contó que estuviste hablando y me contó quién eras y que jugábamos cuando éramos chicos. Cuando me contó me acordé de esos momentos cuando éramos chicos. No cambiaste nada”, comenzó el mensaje del ex jugador de Rosario Central.

Luego, Di María resaltó la valentía que tuvo Aleart para contar el calvario sufrido de chico delante de las cámaras, acusando tanto a su padre como a su tío, recientemente suspendido en su lugar de trabajo una vez que se hizo pública la denuncia.

“Después, escribirte por los huevos que tenés de a ver (por haber) podido contar todo eso. De poder salir de esa oscuridad. Me pone feliz que así sea y que hoy poco a poco estés mejor y más feliz, después de todo ese horror. Te mando un abrazo grande y ojalá sigas mejorando día a día”, cerró el campeón del mundo.

El periodista respondió el mensaje del jugador con un agradecimiento por su gesto y una invitación para concretar un próximo encuentro en Rosario, de donde los dos son oriundos.

“Querido Ángel. No te imaginás cómo me gustaría tener una charla con vos. Sin cámaras ni micrófonos. Me hiciste tan feliz cuando la pasaba tan mal, siempre me sentí identificado con vos, que la luchaste a muerte y que superaste todos los obstáculos. Te chocaste tantas veces contra la pared hasta que la rompiste. Y lo lograste. Hoy puedo decir, que siento algo muy parecido. Te abrazo fuerte y ojalá podamos cruzarnos por Rosario”, replicó Aleart.

Quién es Juan Pedro Aleart, el periodista que denunció abuso sexual: la fuerte respuesta de sus hermanos

El periodista Juan Pedro Aleart conmovió este jueves al mundo mediático con la fuerte denuncia de abuso sexual contra él y contra sus hermanos, que hizo de manera pública en la pantalla de Canal 3 de Rosario.

Aleart es un reconocido conductor de Santa Fe, establecido en Rosario, donde está frente al noticiero del canal que le prestó la pantalla ayer para que hiciera la dura denuncia contra su tío, Helvio Vila, y su padre, quien se suicidó tres años antes. Además, es figura de Radio 2 de Rosario.

Según su propio testimonio, Juan Pedro Aleart es el más grande de tres hermanos, quienes fueron dañados física y emocionalmente por su padre y por su tío en medio de un contexto de extrema vulnerabilidad, del que no pudieron defenderse hasta que fueran adultos.