El “Escribiente” fantasma del Gobierno de Neuquén

La historia y las leyendas urbanas a veces se entremezclan y se llega a un punto en el que no se sabe si lo que pasó fue cierto o no. Pero de todas maneras se instalan en el colectivo popular como verdades que pasan de boca a boca, de generación a generación. La ciudad capital de Neuquén no escapa a esto.

En este caso estamos hablando de los fantasmas que habitan los edificios históricos de la ciudad de Neuquén. El más popular a lo largo de los años es sin duda, la dama de blanco, esa mujer que llora penas de amor en la Torre Talero.

Pero existe otro menos conocido, tal vez. Es al que denominan “El escribiente de Casa de Gobierno” o simplemente “El fantasma de Casa de Gobierno”.

Cuenta la leyenda que por las noches de un “palacio” desierto se puede escuchar en unos de los largos pasillos, dentro de una oficina que ya no se utiliza, se puede escuchar el sonido del impacto sobre las teclas de una vieja máquina de escribir. Nunca nadie vio figuras ni imágenes, pero el sonido tan aterrador que muchos guardias prefieren ya no pasar por el lugar.

Se cree que puede ser el alma en pena de algún preso que murió en el lugar. Es que cuando se construyó el edificio de Roca y Rioja (1916), su primer destino fue para ser ocupado por la jefatura de Policía. En el fondo del lugar se levantaron calabozos para los presos de “poca monta” como se los supo denominar. Es sabido que quien comandaba los destinos del lugar por aquellos años fue el comisario Adalberto Staub, uno de los principales sindicados como el promotor de la Matanza de Zainuco.

De allí se abona la teoría, no oficial, de que algún reo haya perdido la vida en ese sitio y su alma deambula por el edificio histórico, quién sabe buscando qué o con qué intenciones. Lo cierto es que el “Escribiente de Casa de Gobierno”, ya se convirtió en parte de la historia oral de la ciudad de Neuquén.