El gigante de Añelo: investigan si el dinosaurio encontrado en Neuquén en 2023 es una nueva especie mundial

Los restos del imponente dinosaurio ya se estudian en Añelo. Los científicos evalúan si se trata de una nueva especie mundial. Gentileza.

La Patagonia sumó un nuevo capítulo a su ya legendaria historia paleontológica. En el yacimiento Aguada el Chañar, cerca de Añelo, los restos de un enorme saurópodo (dinosaurio de cuello largo) de 83 millones de años están listos para revelar sus secretos. Un equipo internacional, liderado por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), investiga si se trata de una especie completamente desconocida para la ciencia mundial.

El hallazgo, que originalmente ocurrió en 2023, cobró un nuevo impulso gracias a una alianza científica entre el instituto IITCI (Conicet-UNCo), la Municipalidad de Añelo y la Universidad de La Sapienza de Roma.

Dos meses de precisión quirúrgica

Para pasar de un bloque de roca y yeso a una pieza de museo hace falta paciencia y precisión. El estudiante de doctorado italiano Luca Mateonni viajó especialmente desde Roma y pasó los últimos dos meses encerrado en los laboratorios del Museo del Desierto Patagónico de Añelo (MDPA).

Su misión, compartida con el técnico local Federico Poblete y bajo la coordinación de los reconocidos investigadores Juan Porfiri y Domenica Dos Santos, fue delicadísima: liberar los huesos de sus «bochones» (las cápsulas de yeso que protegen el fósil desde su extracción en el campo).

Un rompecabezas casi perfecto

Lo que hace verdaderamente excepcional a este ejemplar no es solo su tamaño, sino lo completo que está. Encontrar fósiles del período Cretácico en este estado de preservación es una anomalía científica.

Entre las piezas recuperadas se destacan vértebras dorsales en excelente estado, cinturas pectoral y pélvica (las estructuras que unían sus extremidades al cuerpo) y restos de la cola y extremidades prácticamente intactos.

El análisis anatómico detallado de estas piezas es lo que hoy enciende las alarmas de la comunidad científica: las características óseas preliminares sugieren que se podría estar ante una especie de saurópodo nunca antes registrada en el mapa paleontológico global.

Ciencia regional con pantalla internacional

Este descubrimiento vuelve a consolidar a la provincia de Neuquén como la «tierra de gigantes» por excelencia y posiciona a la UNCo en el centro de la escena científica internacional.

Para los vecinos y turistas que pasen por Añelo, el misterio ya se puede empezar a espiar: parte del fósil fue acondicionado para su exhibición y ya se puede visitar en el Museo del Desierto Patagónico, transformándose en un nuevo hito del patrimonio cultural y turístico de la región.