Sociedad

El Gobierno y una petrolera capacitaron a casi 100 referentes de clubes deportivos en Neuquén

Fue en una nueva jornada del Programa de Fortalecimiento de Clubes. Participaron directivos y planteles deportivos. La iniciativa fue declarada de interés municipal.

La capacitación se dividió en dos ejes simultáneos: una fue para dirigentes y otra para deportistas. (foto: gentileza)

Casi un centenar de referentes de clubes neuquinos participaron este lunes de una jornada de formación sobre nutrición deportiva y comunicación, en el marco del programa impulsado por la empresa Pan American Energy (PAE) y el gobierno de Neuquén.

El encuentro se realizó en el Complejo Recreativo de la Asociación Mutual del Personal BPN, en Neuquén capital, y contó con la participación de 95 dirigentes y deportistas de instituciones que forman parte de las cohortes 2024 y 2025 del programa.

La capacitación se dividió en dos ejes simultáneos. Por un lado, las comisiones directivas asistieron a talleres sobre estrategias de comunicación y herramientas para el trabajo territorial. Al mismo tiempo, los planteles deportivos trabajaron en charlas sobre la importancia del apto médico, la nutrición y suplementación en etapas formativas, así como el abordaje de mitos en el entrenamiento infantojuvenil.

«Este programa es una herramienta fundamental para acompañar a nuestros clubes, brindarles conocimientos y asegurar que cuenten con más recursos para sostener sus proyectos», destacó la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana de Neuquén, Marita Villone, durante el evento.

Desde la compañía, el representante de Relaciones Institucionales de PAE, Nicolás Fernández Arroyo, señaló que apuestan a que los clubes «cuenten con más capacidades para seguir creciendo, generando valor y conteniendo socialmente a niños y jóvenes”.

Además, la jornada contó con un reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de la ciudad. La presidenta del cuerpo, Claudia Argumero, entregó a los organizadores la declaración de interés municipal del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos.


