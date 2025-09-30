Mundial Sub 20: ¿Cómo funciona la tarjeta verde, la nueva asistencia de video de los árbitros?

El Mundial Sub 20 comenzó el pasado sábado y trajo una nueva regla que rompe con la estructura tradicional de tarjetas del futbol. Mirá acá de qué se trata y enterate cómo funciona.

Mundial Sub 20: se estrenó la tarjeta verde

El sábado 27 de septiembre comenzó una nueva edición del Mundial Sub 20. La cita mundialista de juveniles se desarrolla en Chile y trae una gran novedad para el futbol.

Se trata de la tarjeta verde o sistema Football Video Support (FVS). Esta innovación es una alternativa del VAR, ya que permite que los directores técnicos pidan la revisión de una jugada.

Mundial Sub 20: ¿Cómo funciona la tarjeta verde?

La tarjeta verde fue utilizada por primera vez en el Mundial Sub 20 en la victoria de Ucrania frente a Corea del Sur por 2-1. Además, fue usada en dos ocasiones por Diego Placente, DT de Argentina, pero en ambas ocasiones la resolución fue contraria.

Esta nueva herramienta tiene como objetivo evitar las pérdidas de tiempo y dinamizar el juego. Al igual que el VAR, este nuevo recurso solo se puede utilizar en cuatro ocasiones de partido: goles, penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad.

Cada equipo tendrá la posibilidad de utilizarlo en dos ocasiones. Si un DT desea utilizarla, deberá elevarla y mostrar la tarjeta con claridad. No es la primera vez que se utiliza esta herramienta, ya que fue implementada en el Mundial Femenino Sub 20 de 2024.

Según la FIFA, el FVS se utilizará solo en las federaciones o torneos que cuenten con un menor presupuesto. Esta herramienta requiere poco personal e infraestructura, ya que se utilizan pocas cámaras.

Tras la llegada de este nuevo formato, en la actualidad coexisten tres formatos diferentes de asistencia a los árbitros: el tradicional VAR, el VAR 3D o semiautomático que funcionó en el Mundial de Clubes y el nuevo FVS.

Goleada histórica en el Mundial Sub 20

Este domingo se vivió una jornada histórica en el Mundial Sub 20. Por el grupo E, Estados Unidos debutó en la competencia con un triunfo por ¡9 a 1! frente a Nueva Caledonia.

La goleada no fue tan inesperada, ya que se sabe que los norteamericanos tienen una gran base juvenil, mientras que el equipo oceánico está compuesto por jugadores amateurs.

La gran figura del encuentro fue Benjamín Cremaschi, excompañero de Leo Messi en el Inter Miami. El argentino nacionalizado estadounidense se lució con un triplete y una asistencia, que los logró en tan solo 44 minutos del primer tiempo.