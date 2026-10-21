El Indec actualiza su mapa de viviendas en Río Negro: ¿a quiénes alcanza el operativo?

Entre octubre y diciembre, se ejecutará un operativo de muestreo urbano en Río Negro que alcanzará a doce localidades. Foto: ilustrativa

La Dirección de Estadística y Censos provincial realiza un relevamiento de viviendas en doce localidades para actualizar la información que utilizará el Indec en sus encuestas oficiales durante los próximos años.

El operativo financiado por el organismo nacional que inició este mes consiste en el mapeo de 212 áreas para registrar nuevas infraestructuras y actualizar direcciones con un cronograma previsto hasta el 29 de diciembre.

Relevamiento de viviendas: ¿en qué se diferencia de un censo tradicional?

El operativo forma parte de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas (MMUV), un programa que la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro lleva adelante en el marco de un convenio con el Indec.

A diferencia de un censo, que busca relevar a la población a través de encuestas sobre sus viviendas en todo el territorio, este operativo se concentra en áreas preseleccionadas, donde los equipos registran visualmente las direcciones y actualizan la cartografía sin necesidad de realizar cuestionarios.

El muestreo apoyado por el Indec con un financiamiento de más de $90 millones, equivalentes a 58.348 dólares, tiene por objetivo detectar los cambios que ocurrieron desde el último censo asociado a viviendas, edificios, calles o manzanas para actualizar los listados que responderán las encuestas oficiales durante los próximos años.

De este modo, los equipos recorren las zonas asignadas, revisan los mapas y registran las viviendas que luego serán utilizadas para precisar información de programas como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que mide los niveles de desempleo y pobreza, u encuestas nacionales asociadas a salud y uso del tiempo.

¿En qué localidades se realiza el operativo?

El relevamiento comprende 212 áreas distribuidas en 12 localidades, donde Cipolletti, Bariloche y Roca concentran la mayor cantidad de relevamientos, con 48 zonas cada una, seguidas de Viedma con 24 y Regina con 12.

Además, habrá entre dos y ocho áreas cubiertas en las localidades de Allen, San Antonio, El Bolsón, Dina Huapi, Jacobacci, Los Menucos y Maquinachao.

De acuerdo a Luciano Truchi, subsecretario de Estadísticas y Censos de Río Negro, la selección de las áreas estuvo a cargo del equipo de muestreo del Indec, contemplando los aspectos operativos y organización de los recorridos señalados desde la provincia.

En este sentido, el dispositivo en Río Negro cuenta con tres equipos, con base en Bariloche para cubir la zona Andina, Roca, encargado del Alto Valle, y Viedma, que cubre tanto la capital provincial como localidades aledañas.

¿Cómo identificar a los listadores?

Según explicó Truchi, los listadores no realizan encuestas, pero pueden consultar a los vecinos cuando no es posible identificar desde la calle la cantidad de unidades habitacionales de un terreno, por ejemplo, si hay varias casas en el fondo de un mismo lote.

Para facilitar el reconocimiento de los mismos, cada trabajador lleva consigo una credencial con fotografía y un código QR que permite consultar en el sitio del INDEC la información del personal habilitado para los operativos de campo.

Además, la Dirección provincial envió a las comisarías de las localidades involucradas los nombres de quienes realizan las tareas de observación y registro.

Cronograma y avances

El trabajo de campo comenzó el 1 de octubre, luego de un mes de tareas de organización y capacitación que involucraron a los 18 miembros de los dispositivos, incluidos doce listadores, supervisor, coordinador y asistente cartográfico.

De acuerdo al subsecretario, actualmente se relevó una cuarta parte de las áreas que esperan ser terminadas antes de culminar el año, con el análisis de los datos recopilados.