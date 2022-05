El joven que quiere terminar sus estudios, pero «el sistema» se lo impide

Ignacio Jara conserva todavía las fotos y su diploma del acto de egreso del secundario, junto a sus compañeros de quinto año del exCEM 105 de Bariloche. Era diciembre de 2016. Sin embargo, nunca terminó. De hecho, afirmó que no tiene el analítico que acredita que finalizó su educación secundaria. Lo insólito es que figura en las estadísticas de Educación como que culminó sus estudios.

Ignacio relató a RÍO NEGRO que había abandonado tres meses antes de que finalizara quinto año a finales de 2016 porque se aburrió. No le interesaban los asuntos que inquietaban entonces a todos sus compañeros, preocupados del acto y la fiesta de egreso.

Por eso, no asistió más a clases. Dijo que sus padres no le insistieron porque entendieron que le faltaba muy poco. “Fui al acto de egreso porque me invitaron mis compañeros, pero no pensé que iba a generar un problema como el que tengo ahora”, explicó.

Recordó que en 2017 se propuso retomar y terminar quinto año. Dijo que había concurrido al Consejo Escolar de la Zona Andina a consultar por su situación.

Ignacio quiere concluir la Secundaria en Bariloche pero todos los intentos fueron imposibles. Foto: Chino Leiva

Consiguió que una persona que trabajaba en ese organismo le hiciera el pase a otro secundario. “Empecé a cursar quinto año sin problemas. Estuve hasta junio, cuando la directora me avisa que no podía continuar porque saltó la información que yo figuraba que había terminado el secundario”, contó. Intentó explicar lo que le había ocurrido, pero la directora se disculpó. “Me dijo que era una pena lo que me pasaba, que era buen alumno, pero que no me podía ayudar porque ahora es todo por sistemas”, rememoró el joven.

Se presentó de nuevo a preguntar al Consejo Provincial de Educación. Le dijeron que hiciera una carta donde informara sobre su caso. Redactó la carta y la envió. A la semana siguiente fue a preguntar y le explicaron que no había una solución por el momento. Ignacio probó suerte en la nocturna. Cursó un mes y por el trabajo debió abandonar.

A finales del año pasado, se propuso volver a la carga. Llamó a un colegio secundario y le indicaron que se presentara con todos los documentos el primer día de clases del ciclo lectivo 2022 para cursar en una nocturna. Así lo hizo, pero otra vez chocó con el sistema. “Me dijeron que por figurar en el sistema como egresado no puedo cursar y me explicaron que para cursar en la nocturna tengo que esperar 9 años”, relató, sorprendido.

“Cuando me dijeron eso quedé helado, porque no me imaginé una respuesta así”, admitió. “No tiene lógica”, planteó. Ahora, dijo que se inscribió en el programa Fines que comenzará esta semana a cursar. “Mi anhelo es estudiar Licenciatura en Economía en la Universidad de Río Negro”, aseguró. Por eso, volverá desde hoy a intentarlo.