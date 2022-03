El paro de mujeres no tuvo impacto en el comercio de Neuquén

Si bien la adhesión fue muy elevada en el Estado provincial, según reportaron la Asociación de trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), en el sector comercial no se sintió el impacto de la medida. Pese a que las trabajadoras consultadas aseguraron que podían plegarse a la medida, desde el sindicato -que no promovió la medida- confirmaron que no tuvo afectación.

Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. En este marco, el colectivo Ni Una Menos (NUM) convocó a un paro feminista. La fecha rememora un hecho que cambió la vida laboral y sindical del mundo cuando 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, tras declararse en huelga por mejores condiciones laborales.

En el comercio neuquino no se sintió este martes el paro de mujeres. Como mencionó Sergio Rodríguez, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Neuquén, “nosotros no tenemos ninguna disposición, es un día normal”. “Más allá de que se conmemora, no implica ninguna otra cosa para nosotros”, agregó.

En tanto los locales del zona comercial céntrica neuquina abrió sus puertas como lo hace habitualmente, comerciantes mencionaron que “no nos dijeron nada acerca de un paro por parte de nuestros empleadores”.

Una trabajadora de un comercio de la avenida Olascoaga manifestó que, si bien no le propusieron la adhesión al paro, ella tampoco sugirió, “no preguntamos y aún que se pueda ya estamos acostumbradas a venir”.

Otra comerciante comentó que para la marcha tampoco tomarán medidas, el horario habitual del negocio es hasta las 20 y cerrarán a esa hora.

Si bien las vendedoras no preguntaron a sus empleadores si podían adherir al paro, muchas afirmaron que “seguro no tenían problema en darnos el día por la marcha”.

ATE se manifestó frente a la Casa de Gobierno de Neuquén. Foto: Matías Subat.

8M: «Estamos de paro, no de asueto»

Por otro lado, la secretaria de finanzas de ATE, Andrea Gatica, comentó acerca de las medidas de fuerza en el sector. Durante la mañana se manifestaron en casa de gobierno, “hicimos una intervención y vinimos a denunciar al gobierno que las mujeres sindicalistas estamos de paro, no de asueto”.

Por la tarde ATE marchará “en conmemoración al día internacional de la mujer”. Según Gatica, “tomamos este día como un día de lucha”.

La secretaria de derechos humanos de ATEN, Emilce Bustos, mencionó que «hubo alto acatamiento al paro por el 8 de marzo, mujeres y disidencias marchamos hoy”. Manifestó que antes de la marcha harán actividades de visibilización como “pintadas de carteles, expresión en plazas públicas, radios abiertas”, entre otras.