El temporal no da tregua y se vienen 48 horas bajo cero

La nieve que comenzó a caer el sábado en gran parte de la provincia no se fue durante la jornada de ayer y, mientras desde anoche una nueva nevada caía sobre el centro y oeste de la provincia, el hielo fue ganando terreno y obligó a extender los cortes de rutas y suspender el dictado de clases en múltiples localidades.

En Zapala los equipos municipales trabajaron ayer a destajo para tratar de despejar lo más posible las calles arrojando arena con sal. Es que el pronóstico del tiempo es claro: la nieve que no se retire se convertirá en las próximas horas en un hielo que perdurará hasta el viernes cuando los termómetros recién logren registrar marcas por fuera del bajo cero.

Ayer las nevadas y bajas temperaturas obligaron al Comité Operativo Preventivo de la provincia a cerrar dos horas antes de lo inicialmente previsto varias rutas, entre ellas la 237 desde Arroyito al sur y la 22 desde Cutral Co a Zapala. Esto hizo que cuatro colectivos de larga distancia quedaran varados en Piedra del Águila desde las cuatro de la tarde, en donde anoche fueron cerca de 60 los pasajeros que debieron ser albergados.

En Junín de los Andes el contingente de judocas de Cinco Saltos extendió su improvisada y forzada estadía dado que ayer el tramo de la ruta 234 que va desde Collón Cura a Piedra del Águila no logró ser habilitado en ningún momento del día.

En ese sector el sábado por la noche diez camiones y cinco colectivos debieron ser retirados con maquinarias especiales pues habían quedado detenidos en medio de la nieve. “Detectamos que Río Negro no está tomando medidas coordinadas con los cortes que estamos haciendo desde Neuquén y hay un tránsito que estaba llegando desde Bariloche vía Traful que es el que se quedó varado y por eso le pedimos a Río Negro que colabore”, destacó anoche del director provincial de Defensa Civil, Martín Giusti.

La advertencia del funcionario se debe a que según las previsiones hoy las rutas recién se abrirán a las 10 de la mañana y si bien el objetivo es que el tránsito pueda fluir hasta las 18, Giusti reconoció que en función del frío polar que imperará no descartan tener que volver a cortar el tránsito a las 16.

Para evitar accidentes a raíz del estado de las calles se resolvió que hoy no se dictarán clases en Aluminé, Junín y San Martín de los Andes, Las Ovejas y Andacollo en todos los turnos. En tanto que se suspendió el turno mañana en Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Las Lajas y Chos Malal.

De acuerdo a las previsiones climáticas desde hoy la ola polar que afecta a la zona marcará el cese de las nevadas y el inicio de un período de frío que no sólo alcanzará temperaturas de hasta 10 grados bajo cero, sino que hasta el viernes no registrará máximas por fuera del cero.

Es por esto que desde municipios como Zapala y Cutral Co se trabajó ayer a contrarreloj para acercar a las familias más necesitadas no sólo leña seca, sino también chapas y nailon que les permitan soportar de la mejor manera una ola polar que impactó con fuerza a pesar de que aún no comenzó el invierno.