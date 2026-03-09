Avenida Mosconi: licitan el sistema de pluviales de los diez carriles

“Un presupuesto era con los caños y otro diferente, sin los caños; así es que decidimos hacer esa licitación aparte”, resumió el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, cuando presentó el proyecto de la nueva Avenida Mosconi en el Concejo Deliberante.



Y solo los caños para los dos tramos licitados para la ampliación de la vieja multitrocha sobre la ruta 22, alcanzó un presupuesto de más de 12.000 millones de pesos. La licitación se publicó recientemente para la compra de los pliegos licitatorios y los oferentes se conocerán el 1 de abril.



Técnicamente, la comuna contratará la ejecución de conductos Pead. Son caños para los desagües pluviales en forma longitudinal a la vera del sector sur y norte de las diez vías de la gran avenida Mosconi.



La licitación salió para Conductos Pead de diámetros de 450 milímetros, 600, 900. 1050, 1200 y 1400 milímetros en el tramo denominado IV, entre las calles Gatica y Linares. A esto se sumará los conductos Pead de 450 milímetros, 600, 900, 1.050, 1.200, 1.400 milímetros para el tramo entre Linares y Leales, a 600 metros del acceso a la ciudad por los puentes carreteros.



El presupuesto oficial se fijó en 12.768.790.800 de pesos, con un plazo de ejecución de 60 días corridos. Las ofertas se abrirán el 1 de abril a las 9 en la secretaría de Infraestructura, ubicada en el primer piso del municipio del oeste, en Pérez Novella y Godoy.



Según se precisó, en estos días se prevé la firma del contrato por el tramo ya licitado entre los puentes carreteros y la calle Leales – Primeros Pobladores.



Esa parte de ingreso, será con la modalidad de viaducto: la nueva Mosconi desde Cipolletti hacia Leales se elevará por sobre la avenida Obrero Argentino, para que por debajo funcione la comunicación vial entre Confluencia y Sapere. El inicio de obra será en cuanto se firme el contrato, que fue adjudicado a la UTE integrada por las empresass Omega yArco ante un presupuesto de 35.436 millones de pesos.