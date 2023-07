El turismo y el petróleo se quejan de lo mismo: rutas intransitables

Las dos principales actividades económicas, que representan una fuente de ingresos a la provincia de Neuquén, los hidrocarburos y el turismo adolecen coinciden en un problema: rutas intransitables.

En una provincia donde la identificación política de los representantes locales está vinculada al mismo gobierno se generan disputas sectoriales en las que, como siempre ocurre, se terminan conociendo las razones.

Caso uno. La intendenta a cargo de Rincón de los Sauces y diputada provincial electa Daniela Rucci publicó un comunicado en el que se reclamó una respuesta a Vialidad Provincial para que ponga en condiciones la Ruta Provincial 5. En algún momento esta ruta tenía asfalto pero como atraviesa una zona donde hay por lo menos siete cañadores que la atraviesan que, cuando llueve en la zona del Auca Mahuida, se convierten en un canal de conducción veloz de lodo. Esta es la única ruta de acceso a Rincón de los Sauces desde Añelo.

En la intendencia de Marcelo Rucci se hizo una gestión para que se la repavimentara con fondos que aportaba por responsabilidad social empresaria una petrolera. Todo bien, se repavimentó un tramo de 25 kilómetros desde Rincón hacia el sur. Y ahí quedó, el resto no se mantuvo y, en términos oficiales, se indicó que la repavimentación estaba en trámite.

Con el invierno, la nieve y la lluvia produjeron estragos. La circulación era recomendable por la banquina. Hubo vecinos que se quedaron varados durante horas nocturnas y debieron ser auxiliados por vehículos petroleros. El cruce de cañadones hizo que se descalzaran las banquinas con el peligro que significa para la circulación.

Este año se cumplió una década desde que se propuso que la Ruta Provincial 6 sea declarada nacional a fin de que integre los planes de pavimentación del gobierno federal. El objetivo es comunicar la Ruta Nacional 151 y el Paso Internacional Pichachén, dado que la ruta pasa por El Cholar. Nunca se trató en el Congreso y tampoco hubo un trato con la dirección de Vialidad como fue, a otro nivel, cuando se decidió que la Ruta 234 de los Siete Lagos fuera Ruta 40. Había una necesidad de mostrar una ruta paisajítica.

La discriminada 23. El reclamo era subterráneo porque, de alguna manera, afectaba al exintendente de Villa Pehuenia, ministro de Turismo y precandidato a diputado nacional, Sandro Badilla. Ocurrió que una de la dos empresas de transporte que unen Aluminé con Junín de los Andes anunció que no iba a prestar el servicio por el pésimo estado de la Ruta provincial 23 en el tramo sur, no el tramo de Pino Hachado al ingreso a Pehuenia porque está en obra.

Un trabajador hizo una filmación de la ruta y el tema ya no se pudo ocultar. Vialidad informó que hasta que no mejoraran las condiciones climáticas no se podía pavimentar y lo que le indicaban que se trata de una ruta que siempre fue de ripio y que se la mantenga con alguna máquina a disposición.

La otra empresa de transporte que hace el recorrido, muy usado por cierto, por los vecinos que requieren servicios administrativos y sanitarios en las ciudades más pobladas de Huiliches y Lácar. El tramo de la 46 en El Rahue requiere también mantenimiento y ni hablar de la conexión con Pehuenia hacia el norte de Aluminé.

Badilla dijo a Radio Municipal Añelo que quedan dos tramos que están en proceso administrativo de adjudicación. Uno de esos dos, el de Pehuenia y Aluminé, “hemos tenido las mayores dificultades que lamentablemente se están repitiendo este invierno”. Se sinceró y dijo que se deberían haber hecho obras antes del invierno porque cuando llueve y nieva es muy difícil hacer reparaciones.

“La conectividad es fundamental para el desarrollo del turismo y en este caso se ve afectado”, dijo y reclamó el acompañamiento del gobierno nacional.

Realizan tareas paliativas en la ruta paralela a la Cordillera

Autoridades de la dirección provincial de Vialidad se reunieron con representantes de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue, con el objetivo de analizar el estado de las rutas de acceso a sus comunidades.

Se abordó la situación actual y Vialidad de Neuquén se comprometió a trabajar en conjunto con las autoridades locales para lograr mejoras a corto y largo plazo. El presidente del organismo, Mauro Millán, explicó que se están realizando tareas paliativas para mejorar la situación de transitabilidad y dijo que no se conseguirá mejorar el estado hasta que no se puedan ejecutar las obras previstas de asfalto.

Desde Vialidad se informó que se trabaja para mejorar las condiciones de transitabilidad en las rutas provinciales 46 y 23 durante la temporada invernal. Se indicó que, si bien hay obras en marcha para repavimentar tramos críticos, se requiere contar con las condiciones climáticas óptimas para lograr una infraestructura vial adecuada a las necesidades actuales y futuras de la región.

El compromiso del organismo vial es reforzar la conservación rutinaria para minimizar los riesgos, con el objetivo de garantizar a las comunidades afectadas por el estado de transitabilidad la presencia de equipos, maximizando el esfuerzo durante los días que el clima permite la operatividad.

Millán comentó que actualmente se está intentando aportar material para mejorar los sectores poceados y realizar bacheos en frío, ya que durante el invierno no se puede trabajar con mezclas asfálticas en caliente. “Sabemos que la transitabilidad será variable y que dependerá de las precipitaciones. Trabajamos sobre las calzadas y mejoramos las condiciones, pero luego de una jornada de lluvia debemos realizar todo el trabajo nuevamente”, dijo.

Los ingenieros viales explicaron que, debido al crecimiento de los centros poblacionales, el afianzamiento de los centros turísticos y los planes de desarrollo , la infraestructura vial recomendada es pavimentada