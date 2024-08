Gimena, la chica malambera de Plottier que va directo al Campeonato Nacional

Gimena Sáez Cabrera, es de Plottier. Tenía solo tres años cuando luego de acompañar a su hermano a una clase de folclore, encontró su norte aún siendo muy pequeña. Comenzó a bailar hasta que un día, redondeando los 10 años, fue a una peña en la ciudad y se fascinó con el malambo. Hoy es quien representará a Neuquén en el campeonato nacional de mujeres malamberas que se realizará en Córdoba, en octubre. Ya viene de colgarse la medalla de campeona y subcampeona en instancias provinciales.

«El zapateo es todo para mi», dijo, al salir de una clase de la carrera de Educación Física que está cursando. En su familia, es la única que se dedica al arte de la música argentina; su hermano dejó la danza cuando comenzó sus estudios terciarios. Pero nunca la dejaron de incentivar y estimular para que siguiera. De hecho, es su mamá es quien le diseña los trajes para cada presentación y es una modista de Plottier quien le pone la magia de la máquina de coser.

«A los 10 fui a una peña y había un bombo y una guitarra y vi a un chico zapatear y me la llamó la atención de la fonética de esos tres elementos juntos. Le dije a mi papá yo quiero hacer eso. Ahí comenzó todo. Era muy complicado que un profesor te preparara ya que el malambo era visto como una danza de varones y hasta los 16 años mis padres andaban en búsqueda de uno que sí quisiera hacerlo y todos nos decían que no. Pero encontramos uno de Roca, Marcos Fuentes y me empieza a preparar», contó al joven que hoy anhela representar a su provincia en la instancia nacional.

Gimena comentó además, que lo primero que le dijo su entrenador fue que no era cosa sencilla, que iba a requerir de mucha paciencia, práctica y constancia. «No es que de un día para el otro me iba a subir a un escenario, pero ese era mi sueño. Y pasaron tres meses, me estaba preparando con malambo sureño y nos avisó que preparáramos la ropa que nos íbamos a un preselectivo que se realizaba en Cutral Co. Fue en 2019. Ahí fue que por primera vez toqué por primera un escenario y salí subcampeona provincial», recordó con orgullo la malambera.

Luego vino la pandemia y hubo un receso, pero las ganas que le ponía y le pone al baile la llevaron un poco más lejos. En 2022 salió campeona juvenil de Neuquén. Una de las tantas puertas que se le abrieron para que hoy esté entrenando para el campeonato nacional.

Pero no siempre fue fácil, porque Gimena quiso meterse, siendo una adolescente, en un mundo supuestamente «exclusivo de los varones». «Mi objetivo siempre fue demostrar que puedo estar a la par de un varón, no importa si soy mujer. Entiendo que ahora se tienen en cuenta otras cosas, pero en ese momento, no era tan fácil. Pero se puede y acá estoy», aseguró orgullosa de lo que logró.

. Entre esas «tradiciones» que se fueron actualizando y modernizando en el mundo del malambo, la artista de Plottier menciona si duda la vestimenta. «la tradición dice que tiene que ver bombacha guacha y sombrero. Pero si yo quiero zapatear con polleras, ¿por qué no? Hoy ese se hace. Incluso las mujeres, si quieren pueden salir con bombachas gauchas y eso no es un problema», aseguró porque lo que se evalúa es la calidad del malambo y la presencia en el escenario.

Gimena tiene su propio estilo y su propia impronta. Busca dejar un mensaje más allá del baile. Por ejemplo, en el 2019 se subió a las tablas representando a Juana Azurduy, también hizo lo propio en homenaje a Natacha Güemes. «Cuando pienso los vestuarios con mi mamá pienso en mujeres fuertes pero delicadas a la vez. Busco darle visibilidad a aquellas que no son vistas, porque siempre se habla de San Martín, de Belgrano; pero no se habla de las mujeres que también fueron claves en la historia», reveló la joven.

Y así llega ahora al campeonato nacional que se realizará en Córdoba. De cada provincia de la Argentina se seleccionaron dos mujeres para ser las representantes. Gimena con su medalla local y el orgullo de llevar la bandera neuquina, allí estará. Para lo cual se está preparando a full. Según cuenta no solo se trata de solo zapatear y bailar, hay todo un entrenamiento físico detrás de eso.

Entrena todos los días con un preparador al nivel de cualquier deportista, en algún gimnasio, porque debe reforzar su musculatura abdominal y sus piernas y «sobre todo tener una buena capacidad aeróbica y aprender a manejar la respiración, porque aunque no lo puedas creer, cuando subís al escenario necesitas estar entrenada porque son tres minutos y cuarenta segundos, pero no sabés lo que te cansás. Pero estamos preparadas». La buena alimentación viene como parte del plan.

La apoyatura emocional también es fundamental y por eso rescata el incondicional acompañamiento de sus padres que no la dejan «ni a sol ni a sombra». «Son mi pilar, siempre me apoyaron en todo. Ahora vamos por más y vamos todos juntos», agregó la artista que dijo no tenerle miedo a ninguna de las competidoras con las que se va a enfrentar en Córdoba, «porque mi sueño es llegar y traerme la copa de campeona o subcampeona para mi provincia y mi ciudad».

