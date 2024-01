Emanuel Calfín, el músico que viaja del Valle a Las Grutas para cautivar en las noches de verano

Hace 15 años, Emanuel Calfín se dedica a la música. Hace diez años, gran parte de trayectoria musical, todos los veranos hace temporada en Las Grutas hasta marzo donde se gana la vida tocando y mostrando sus temas propios.

El joven músico de Villa Regina encontró en el balneario rionegrino una oportunidad para crecer y expandir su talento bajo la mirada de cientos de turistas de todo el país. Y no solo Las Grutas sino que siempre busca destinos que le abran las puertas.

“La música tocó mi puerta a los 13 años. Empecé tocando la guitarra y hoy en día aprendí a tocar varios instrumentos como el charango, el bajo, la batería y otros de percusión”, contó en diálogo con Diario RIO NEGRO.

Foto: Luciano Cutrera.

Emanuel hoy tiene 28 años y es artista, músico, compositor, productor musical. Su último lanzamiento como solista es “Navegar, naufragar”, tema con el que grabó un videoclip completamente producido en su ciudad natal.

“Navegar, naufragar. Perdido en tu mente quiero estar , en tus silencios poder controlar todos tus sentidos”, es el estribillo de su tema que ya se oye en las noches de playa y que cosecha aplausos de los visitantes.

Durante muchos años, Emanuel tocó junto a su hermano en el “Duo Izkierdo” y este conjunto folclórico solía cosechar aplausos y vitoreos en la peatonal de Las Grutas, entre otros lugares de renombre. Ahora, Emanuel se largó como solista y está de gira por bares de Las Grutas donde toca por las noches.

En 2020 y 2021, dejó las Las Grutas para viajar más lejos, al sur. Se fue a Santa Cruz. Estuvo en Calafate, cantando de lunes a lunes en diferentes lugares. “Anduvimos por Chaltén, Río Gallegos, Puerto San Julián haciendo una mini gira sureña. Además de hacer lo que me gusta, conocer lugares que no me imaginé que iba a conocer”, comentó.

“No busco la fama ni mucho menos, solo poder llegar a fin de mes con lo que amo y lo voy a hacer realidad. Siento que voy por buen camino, aprendiendo todos los días y disfrutando”, aseguró.

Ahora, Ema está en pleno proceso creativo, componiendo canciones. Cuatro temas propios se pueden escuchar en las plataformas digitales que llevan su nombre: “Ema Calfin”. Compartió poesía con artistas y amigos de la región como Pablo Rozas, Lucas Delgado y Fran Santamarina.

“Ahora me fui para la rumba, flamenco, reggaeton, songo, salsa, siempre fui muy abierto a escuchar músicas. Toda mi vida fue así, pasar de un disco de Pink Floyd a uno del Duo Coplanacu”, admitió.

Su desafío personal es que todas sus canciones salgan a la luz. Ya tiene cinco listas para salir a rodar apenas se le de la oportunidad de grabar nuevamente.