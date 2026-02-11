Encontraron muerto al hombre de 75 años que era buscado en Cinco Saltos: su cuerpo apareció en un canal de Cipolletti

La búsqueda de un hombre de Cinco Saltos terminó con la peor noticia debido a que fue encontrado muerto en Cipolletti. Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que su cuerpo apareció «flotando» en el canal principal de la ciudad y tras la intervención policial, se confirmó que se trataba de la misma persona que era buscada desde el martes.

Trágico final para el hombre que era buscado en Cipolletti: su desaparición y su hallazgo

El hallazgo del cuerpo se produjo este 11 de febrero en el canal principal de riego, precisamente en la zona de El 30 de Cipolletti. Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal, unos vecinos del lugar dieron aviso tras divisarlo en el agua.

En el lugar se montó un gran operativo para lograr extraer al hombre y debido a que coincidía con las características de la persona que era buscada en Cinco Saltos, se llamó a la familia. De esta manera se confirmó que el cuerpo era de Manuel Ardi Rebolledo.

El vecino de 75 años era buscado intensamente por su familia quienes presentaron la denuncia a la comisaría 43. Según lo declarado, el hombre había salido a caminar a la zona de las bardas y nunca regresó a la casa.

El hombre era buscado desde el martes en Cinco Saltos

De forma inmediata la Policía activó el protocolo de búsqueda y, con intervención de la Fiscalía, se iniciaron rastrillajes en la zona del ex Indupa. Esta mañana se continuó con el operativo y se sumó la colaboración de perros de rastreo, pero lamentablemente no lo pudieron encontrar con vida.

Según la información a la que pudo acceder este medio, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca donde se le realizará la correspondiente autopsia y determinar las causas de muerte.