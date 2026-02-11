Quién era el hombre que apareció muerto en el canal de Cipolletti: tenía 75 y lo buscaban en Cinco Saltos

Mientras avanza la investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre que apareció muerto en el canal principal de Cipolletti,las autoridades confirmaron su identidad al revelar que se trataba de la persona que era buscada intensamente desde el martes 10 de febrero.

La identidad del hombre que apareció muerto en Cipolletti

Gracias al aporte de la familia, las autoridades lograron confirmar que el cuerpo pertenecía a Manuel Ardi Rebolledo. El vecino de 75 años por el cual se había montado un operativo de rastrillaje en Cinco Saltos.

Rebolledo fue denunciado como desaparecido en la comisaría 43. Su familia manifestó que el martes por la tarde salió de su casa diciendo que iba a caminar en la zona de las bardas, pero nunca regresó y no tenían forma de contactarlo.

La Policía activó el protocolo de búsqueda y, con intervención de la Fiscalía, se iniciaron rastrillajes en la zona del ex Indupa. Esta mañana se continuó con el operativo y se sumó la colaboración de perros de rastreo, pero lamentablemente lo encontraron sin vida.