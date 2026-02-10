Buscan a un joven de Roca: fue visto por última vez el domingo

La Policía de Río Negro solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Achar Milciades Mathias Gabriel, un joven de 20 años, quien fue visto por última vez el 8 de febrero de 2026 en la ciudad de General Roca.

Según la información oficial, al momento de ausentarse vestía una remera negra de mangas cortas, jeans y zapatillas negras. Además, llevaba consigo una mochila gris con negro.

El joven es de contextura física delgada, tez trigueña, ojos marrones, cabello corto y mide aproximadamente 1,80 metros de altura. Su familia lo busca intensamente.

La búsqueda llevada adelante por personal de la Comisaría 3ª de General Roca tiene como dato que el joven habría aclarado que viajaría a la ciudad de Neuquén Capital para asistir a la Fiesta de la Confluencia.

Cómo aportar información

Ante cualquier dato que pueda resultar útil para dar con su paradero, se solicita comunicarse de manera inmediata con:

911

Comisaría 3ª de General Roca

La unidad policial más cercana

Desde la fuerza reiteraron la importancia de la colaboración para avanzar en la localización del joven.