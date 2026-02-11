Protesta contra la reforma laboral y Gendarmería presente en el puente Neuquén – Cipolletti: hay demoras en el tránsito

Organizaciones sociales, gremios y trabajadores iniciaron el miércoles con paro y movilizaciones en distintos puntos del país para manifestar su rechazo a la reforma laboral. A las 8, un grupo se ubicó en el puente que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti para realizar una volanteadas.

La protesta movilizó a personal de Gendarmería con el protocolo de antipiquetes y si bien no se trata de un corte, se registran demoras en el tránsito.

Protesta contra la reforma laboral en Neuquén

La actividad de volanteada forma parte de las actividades que se anunciaron para este miércoles luego de que la CGT lanzara un paro y una marcha nacional en contra de la reforma laboral que entrará a sesión a las 11.

La secretaria general de ATEN Plottier, Fernanda Vargas, explicó en un comunicado publicado que la volanteada que inició esta mañana tiene el objetivo de hacer «una jornada de paro activo y llamar a movilizarse masivamente en Neuquén». Por su parte también se aclaró que no es un corte sino que detienen a los autos, entregan un volante para informar sobre el tratamiento de la reforma laboral e «invitan a sumarse a la movilización de las 15 en el monumento a San Martín».

Por su parte, Vargas también cuestionó la «pasividad» de las conducciones sindicales y expresó: «La CGT apostó a las negociaciones en el Congreso y llamó a una movilización sin paro. ATEN convocó a paro sin realizar asambleas y ATE ni siquiera llama a movilizar». Tras esto llamó a «movilizarse masivamente» y a «exigir a la CGT y las CTA que esta jornada sea el inicio de un paro y plan de lucha nacional para derrotar la reforma laboral y el conjunto del plan de Milei, los gobernadores y el FMI».

«La CGT y los gobernadores ya han negociado que pase la reforma que constituye un ataque histórico que líquida 150 años de conquistas laborales. Por ello, desde esta actividad llamamos a trabajadores públicos y privados a sumarse a la movilización de esta tarde en la perspectiva de construir un plan de lucha para derrotar todo el plan Milei», reafirmó por otra parte el dirigente del Partido Obrero, César Parra.

En tanto el exdiputado provincial, Andrés Blanco, manifestó: «Senadoras y senadores de La Libertad Avanza, con el apoyo de bloques aliados del PRO, la UCR y el aval de los gobernadores, van a votar un proyecto de reforma laboral con algunos cambios que benefician a los gobernadores, los bancos y los dirigentes sindicales, pero mantiene la esencia de los ataques a la clase trabajadora».