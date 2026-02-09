Gran operativo en Cipolletti: clausuran distribuidora tras detectar 70 mil kilos de pollo en mal estado

Durante los controles también se labró actas a tres vinotecas por vender alcohol fuera del horario permitido. Foto: municipio de Cipolletti.

Un gran operativo de control municipal realizado durante el fin de semana en Cipolletti derivó en la clausura preventiva de una distribuidora de productos avícolas tras detectarse un importante volumen de alimentos en condiciones no aptas para el consumo. La intervención estuvo a cargo de personal del área de Fiscalización municipal.

Según se informó de manera oficial a Diario RÍO NEGRO, en el interior de la distribuidora ubicada en la calle Las Heras se hallaron más de 70.000 kilos de pollo en mal estado, entre piezas enteras y cortes fraccionados. La mercadería quedó retenida a la espera de lo que disponga el Juzgado Municipal de Faltas para su decomiso y posterior destrucción.

Durante la inspección se verificó que los equipos de refrigeración no funcionaban correctamente y que las temperaturas registradas se encontraban fuera de los parámetros exigidos para la conservación de alimentos. Esta situación implicó la pérdida de la cadena de frío.

Foto: municipio de Cipolletti.

Los inspectores constataron además signos visibles de alteración en los productos, como exudado de líquidos rojizos y olores intensos, lo que reforzó la decisión de proceder con la clausura preventiva del comercio y de sus cámaras frigoríficas.

Desde el municipio señalaron que el establecimiento presentaba deficiencias de higiene, presencia de fluidos en el suelo y falencias edilicias que configuraban un riesgo sanitario significativo. También se indicó que se trata de la segunda clausura en el plazo de un año por incumplimientos normativos.

Controles de rutina periódica en Cipolletti: venta de bebidas alcohólicas fuera de los horarios permitidos en tres vinotecas

El procedimiento se enmarcó en controles de rutina que se realizan de manera periódica sobre la cadena de comercialización de alimentos, desde su ingreso a la ciudad hasta su exposición para la venta en comercios, ferias y salones de eventos.

En paralelo, durante el mismo despliegue se detectó la venta de bebidas alcohólicas fuera de los horarios permitidos en tres vinotecas, por lo que se labraron actas contravencionales y se ordenó el cese inmediato de la actividad.

Las infracciones vinculadas al expendio de alcohol fueron registradas en locales ubicados en distintos puntos de la ciudad, lo que derivó en sanciones administrativas conforme a la normativa vigente.

Las autoridades remarcaron que los operativos buscan prevenir riesgos para la salud pública y garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento y venta de alimentos, así como el cumplimiento de horarios comerciales.

Para denuncias vinculadas a la venta de productos en mal estado, la Dirección de Comercio recordó que se encuentra habilitada la línea de Atención al Ciudadano 147.