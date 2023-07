Es no vidente, se enteró que Messi donó un dispositivo y lo consiguió, ahora su vida cambió en Regina

Una cámara con Inteligencia Artificial (IA) para no videntes le cambió la vida a Sandro Morales, de 48 años, uno de los coordinadores del Consejo de Discapacidad de Villa Regina. Fue a través de una donación que realizó Lionel Messi a una persona en Mendoza que se enteró del dispositivo, tuvo que ir a la justicia pero finalmente logró su objetivo y ahora su vida cambió de manera sustancial.

El protagonista de esta historia es Sandro Morales, quien es no vidente y tiene desprendimientos de retina. «En el ojo izquierdo lo tengo a oscuras y el derecho tengo desprendimiento de retina. Tengo el 97 por ciento de ceguera y sólo tengo una luz que es del porte de la punta de una birome; sólo distingo sombras y luces», relató el vecino de Villa Regina.

Contó que el dispositivo tiene una cámara que se coloca en unos lentes (con un imán). El mismo le permite a las personas con discapacidad visual tener una vida más autónoma, ya que lee diarios, revistas, libros, señales, electrodomésticos y mucho más.

El equipo es capaz de colabora en la tarea diaria de una persona no vidente.

Un día encontró una noticia en la que Lionel Messi le donó un dispositivo llamado «OrCam», a una persona no vidente que trabajaba en una biblioteca en Mendoza. Así se enteró, que, a través de este dispositivo, proveniente de Israel, podía acceder a algo en lo que antes dependía de otras personas.

Ahora, Sandro se dispuso a difundir este gran equipo para que llegue a los oídos de más personas con discapacidad visual y se comunicó con «Radio del Sol», donde explicó de qué manera se puede utilizar. «Si una persona va un comercio o supermercado te lee los productos que están en la góndola, los precios, cuando vas a la caja te dice el dinero que tenes que abonar, te nombra los billetes que pones en frente», apuntó.

Además el aparato les permite identificar colores y rostros. «Nosotras, las personas ciegas o con baja visión, cuando nos vestimos no vemos bien los colores. Por ejemplo, podemos salir con una media de cada color. Nos da la posibilidad de desplazarnos por la ciudad, ya que lee los carteles que están escritos, como los nombres de las calles. Nos da mucha autonomía«, expresó en la radio.

En diálogo con RIO NEGRO, indicó que a su vez identifica los elementos relacionados a su hogar. » Entras a tu casa y te dice dónde está la mesa con cuatro, tres o dos sillas. Te dice la cantidad y el objeto, siempre y cuando esté cargado en el aparato».

También lee facturas de servicios como la luz y el gas, también identifica y diferencia diferentes artículos como los de cocina o limpieza. «Hay muchas personas que viven solas y a la hora de cocinar a veces confundimos una botella de aceite con una de lavandina o detergente», contó y agregó que reconoce cada producto y también lee los prospectos de medicamentos.

Cómo lo consiguió

Conseguir el dispositivo con Inteligencia Artificial no fue fácil. Sandro primero viajó para conocer el aparato y luego se dirigió a su oftalmólogo para contarle el suceso. Luego se acercó a su obra social Osprera (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina), donde le dijeron que no era posible importar el dispositivo de Israel, a pesar de que tuviera una orden médica.

Decidió presentar un recurso de amparo en mayo y finalmente, el 6 de junio pudo tener el aparato en sus manos.

Todas las obras sociales tienen la obligación, a través de la ley de discapacidad 24.901 de entregarles a las personas con discapacidad los elementos o prótesis que necesiten para mejorar su calidad de vida. Como así también, tienen derecho a exigir terapias de habilitación y rehabilitación.

«Por eso es importante que las personas conozcan sus derechos y las leyes«, manifestó el coordinador y destacó «sería genial que las personas pudieran conocerlo y solicitarlo a sus obras sociales porque nos da mucha autonomía».

El valor del aparato, sin obra social, cuesta $2.400.000.

Mirá cómo funciona

El dispositivo se carga como si fuera un celular y dura dos horas y media, pero también podes estar estudiando con el dispositivo conectado con el cargador.» El aparato te habla por audio, así como cuando recibis un WhatsApp y también tiene para colocar audífonos con bluetooth inalámbrico», contó.

El equipo que tiene Sandro se llama OrCam Pro, pero no es el único y se van renovando año a año. «Las personas que lo quieran buscan otras versiones», recomendó, ya que el mismo tiene limitaciones, por ejemplo no lo puede mojar los días de lluvia para no arruinarlo.

La cámara aún no es conocida por los integrantes de la comunidad y por eso apuntó que en el ciclo de escolarización es una herramienta fundamental para que los más chicos puedan acceder y aprender.

«¿Cuántos profesionales se pierden muchas veces por no tener las herramientas necesarias porque tienen una limitación para aprender con esta tecnología«, señaló.

Para poder utilizarlo la persona debe aprender a cargar los diferentes elementos. «Ahora me tengo que capacitar y pedirle a mi oftalmólogo para que alguien de la empresa de la cámara me explique cómo se usa«, relató Sandro quien no ocultó su felicidad por el tremendo logro que le significó llegar a este equipo con IA.