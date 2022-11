Escándalo en San Antonio: un concejal pidió un aporte para que una mujer atacada por su esposa pague sus gastos médicos

La mujer agredida por la esposa del concejal Héctor Cayunao (Frente Renovador) habría efectuado la denuncia en la comisaría 10º. Desde ese bloque ahora piden un aporte no reintegrable para otorgarle, para que pague sus gastos médicos // Foto: Martín Brunella

Una mujer de alrededor de 40 años que fue agredida por la esposa del edil Héctor Cayunao (FR) permanece internada en el hospital local, a la espera de una derivación para efectuarle una tomografía computada, que evalúe si la golpiza, que afectó su cabeza, le provocó lesiones internas. El episodio generó indignación en la localidad porque el concejal (que además lidera la Unión Obrera de la Construcción local) solicitó un aporte no reintegrable, para que la comuna solvente los gastos de la presunta víctima, que fue atacada salvajemente por su pareja.

El pedido fue derivado a través de su compañera de bloque, Marcela Dodero, que encabeza el Consejo de la Mujer. La solicitud, que se remitió hoy a la titular del cuerpo deliberativo Alicia Paugest (JSRN), se hizo extensiva al resto de los integrantes, que, a través de un grupo de Whatsapp, están comunicados para agilizar algunas gestiones.

“Solicito un aporte no reintegable de $20.000 que saldrá de la partida presupuestaria del Consejo de la Mujer, Género y Diversidad”, escribió Dodero en la nota que envió.

El escrito generó una réplica inmediata entre sus pares, que identificaron el nombre de la beneficiaria, y se dieron cuenta de que era la víctima de la feroz golpiza que, a través de un video, se hizo viral durante este fin de semana.

En la filmación, captada en la puerta del almacén que tiene la esposa del concejal Cayunao, se ve a la mujer atacada en el suelo mientras que la comerciante (de voluminosa cabellera rubia) la agrede a patadas. Por lo que se sabe, el episodio motivó la denuncia de la vecina violentada, aunque se ignora si la pareja del gremialista también denunció.

“Obviamente creemos que hay que asistir a una persona que no tiene recursos y tiene que sostener los gastos derivados de una grave situación de salud. Pero no podemos permitir que todos nosotros comunidad, con fondos públicos, le paguemos las consecuencias del ejercicio de la violencia a la mujer de un edil. Es inaudito. Indignante. Lo que propondremos es que si Héctor Cayunao no pone la plata que necesita la víctima de su esposa cada uno de nosotros como concejales reunamos la suma de nuestros bolsillos, sin afectar el erario público” manifestó Vanesa Carmona (FDT).

Una postura similar, según informó Carmona, posee su par radical Matías Rodríguez.

Por su parte Marcela Dodero salió a negar que Cayunao fuera el autor del pedido de dinero. “Como titular del Consejo de la Mujer cuándo se viralizó el video fui yo misma a la casa de la víctima, y de la charla con ella surgió mi determinación de pedir el aporte. Obviamente repudio los golpes, y hablé del tema con el concejal de mi bloque, pero me reservo lo que él me refirió” dijo Dodero.

Con respecto al hecho, trascendió que ocurrió el viernes por la tarde. Todo comenzó cuando la hija de la agredida (una nena de 10 años que tendría una leve discapacidad) quiso ingresar descalza al comercio de la esposa de Cayunao, y ésta se lo habría impedido, aunque de mala manera, según relataron las fuentes.

La pequeña regresó a su casa y le contó a su madre lo que pasó. Esto motivó que la mujer se presentara en el almacén, para pedir explicaciones. Como respuesta, recibió el maltrato verbal de la almacenera, que luego la golpeó hasta sacarla del local. Ya en la puerta continuó pegándole, incluso cuándo por la violencia la agredida terminó cayendo al suelo. En ese momento recibió el daño mayor, porque las patadas impactaron en su cabeza.

La víctima recién acudió al hospital el domingo, cuando perdió el conocimiento y sus familiares se preocuparon, especulando que los golpes le podrían haber generado lesiones internas. Desde entonces está internada y se aguarda su derivación, para que se le efectué una tomografía. Tiene contusiones varias y múltiples hematomas en su cabeza y en su rostro, producto de la golpiza.

Pese a los reiterados intentos de este diario, el concejal Héctor Cayunao no respondió ni a los llamados ni a los mensajes en los que se le solicitaba su versión sobre el tema.