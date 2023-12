Esperanza Lejos del Hogar: la nueva campaña de ACNUR ante el récord histórico de refugiados

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), «los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional». Y estamos ante cifras récord de desplazamiento: ya son más de 110 millones las personas forzadas a huir de sus hogares para salvar sus vidas, una cifra que viene ascendiendo aceleradamente y que se ha triplicado en la última década.

ACNUR es la agencia de la ONU que se dedica a este problema, por lo que lanzó la campaña Esperanza Lejos del Hogar para solicitar a los Estados compromisos sólidos y muestras de solidaridad. El objetivo es defender los derechos de las personas que buscan protección fuera de sus tierras.

Se trata de su primera campaña a nivel global y convoca a firmar una petición, que será presentada en el Foro Mundial sobre los Refugiados en diciembre, en Ginebra, donde estarán presentes los líderes del mundo. En ella, se pide:

Que se tomen medidas urgentes para ayudar a garantizar que quienes huyen de guerras, violencia y persecuciones tengan acceso a territorios seguros.

Que se les reconozca la condición de refugiado rápidamente cuando proceda.

Que puedan vivir con dignidad y gozar de sus derechos, como atención médica, educación y empleo, junto a las comunidades de acogida.

La actriz Emilia Atías convoca a firmar la petición de Esperanza Lejos del Hogar. Fuente: Acnur.

Algo crucial para que la propuesta se concrete es que estos líderes actúen de manera conjunta y compartan responsabilidades. Los países que acogen al grueso de la población refugiada en el mundo son (en gran medida) de renta media y baja. A pesar de enfrentarse a sus grandes retos económicos, llevan décadas respetando el derecho a solicitar asilo y manteniendo sus fronteras abiertas para recibir a las personas forzadas a huir. Por eso mismo, son los que necesitan más apoyo y solidaridad.

Las peticiones a los Estados para modificar sus políticas e introducir nuevas prácticas son cinco:

-Garantizar el acceso a territorios seguros y evitar que las personas se enfrenten a la violencia o mueran en su recorrido hacia la protección.



-Crear condiciones propicias y dar un trato adecuado a las personas refugiadas, en consonancia con los derechos humanos, la dignidad y la inclusión.



-Promover la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, lo que permitiría eliminar restricciones y establecer procedimientos de asilo eficaces.



-Ampliar el acceso a soluciones duraderas, incluido el reasentamiento.



-Apoyar a los países y comunidades que acogen a grandes poblaciones de refugiados.



Tal como explicó Alfredo Botti, el Director Ejecutivo de Fundación ACNUR Argentina: “Este año tenemos una nueva oportunidad de alzar nuestra voz para exigir soluciones urgentes y duraderas frente a esta crisis humanitaria que ha alcanzado el triste récord de 110 millones de personas desplazadas, donde más del 40 % son niños y niñas. Llevaremos las firmas de un millón de argentinos y argentinas, demostrando una vez más el orgullo de ser un pueblo solidario con quienes debieron huir para salvar sus vidas”.

ACNUR Argentina: quiénes se sumaron

En esta iniciativa se sumaron Benjamín Vicuña, Eleonora Wexler, Emilia Attias, Sabrina Garciarena, Pablo Fábregas, Florencia Otero y Germán Tripel.

“Cuando me convocan para formar parte de estas iniciativas, en lo primero que pienso es en mi familia, en qué sucedería si me pasara a mí, e instantáneamente me dan ganas de colaborar. Muchas veces uno no tiene las herramientas para hacerlo y cuando me convocan dejo mi ego de lado para entrar en un conglomerado de almas solidarias que ayudan a quienes más lo necesitan”, comentó el cantante Germán Tripel, quien participó recientemente de la 4° edición del Concierto con los Refugiados.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN