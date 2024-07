Estafa millonaria: Los varados dejaron Escocia y ya están en Londres, pero siguen las «promesas en el aire»

Estudiantes y docentes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén se encuentra en una situación crítica tras ser estafados en un viaje, quedando varados en Escocia. Ayer, todo parecía destrabarse, pero el incumplimiento de las promesas volvió a apoderarse de la situación. Están en Londres pero intervino la policía de Edimburgo.

Los afectados son vecinos de ciudades como Catriel, Cinco Saltos, Roca, Regina, Cutral Co, y Zapala, quienes habían viajado con la expectativa de un enriquecedor tour educativo en Europa que ahora se transformó en una pesadilla.

La gestora responsable del viaje dejó de responder, dejando al grupo sin los pasajes de regreso a Argentina. A pesar de los intentos por resolver la situación, la incertidumbre sigue siendo la protagonista principal. Lorena Salazar, una docente de Cinco Saltos, expresó su frustración al ser trasladados en un colectivo a Londres sin solución concreta a la vista.

«No hay ninguna novedad. Ayer, era el último día, pero siempre nos dicen lo mismo. Hoy nos despacharon para Londres, en un colectivo», dijo la profesora que integra el grupo de turistas y estudiantes damnificados.

De esa manera, confirmó que grupo está en busca de cinco vuelos hacia Argentina, sumando complicaciones adicionales, ya que algunos tienen conexiones desde Atenas y otros desde Nápoles.

Sin embargo, la situación más crítica es la de una familia con dos adultos y tres menores que no cuentan con ningún vuelo de regreso programado, convirtiéndose en la prioridad para el grupo.

Ayer, los afectados realizaron una denuncia policial en Edimburgo con la esperanza de que se tomen medidas contra la gestora, Liliana Silva, quien había prometido solucionar el problema pero no cumplió.

Salazar señaló que, de no pagar los pasajes, Silva podría enfrentar una detención, pero hasta el momento no ha habido avances. «En teoría, si hoy no pagaba los pasajes se la podía detener», siguió y comentó: «Aunque por lo visto no va a pasar nada porque acá no llegó nada».

Mientras tanto, el grupo intenta gestionar sus propios vuelos de regreso desde Londres. La ayuda que recibieron de las autoridades locales fue limitada, y continúan en contacto con la policía para buscar más apoyo.

La falta de novedades concretas y alentadoras solo aumenta la ansiedad entre los estudiantes y docentes, quienes intentan mantenerse calmos frente a esta situación. «Vamos a volver a presentarnos en la policía pero estamos en la misma situación», expresó Salazar y finalizó: «Calculamos que vamos a ver de qué forma vamos a abonar los pasajes desde Londres y ver cómo seguimos».