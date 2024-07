Estafa millonaria | Varados en Escocia: «Estamos en stand by», el desesperado pedido de una docente de Cinco Saltos

Un grupo de vecinos de Catriel, Cinco Saltos, Roca, Regina, Cutral Co y Zapala, incluyendo a menores de edad, se encuentran varados en Escocia tras ser estafados por una empresa que organizaba un viaje que combinaba turismo y estudios en Europa. Lorena Salazar, profesora de inglés de Cinco Saltos y una de las pasajeras afectadas, contó su desesperante experiencia en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO. Según Salazar, el viaje, que debía ser una experiencia educativa y cultural, se transformó en una pesadilla debido a la falta de respuesta de la gestora del tour y la incertidumbre sobre cómo regresar a casa.

«Estamos en Escocia esperando una respuesta de la escuela con la que coordinamos el viaje. Nos faltan cinco pasajes de vuelta, y tres de ellos son para menores que no pueden viajar solos. Necesitamos esos cinco pasajes juntos», explicó Salazar.

Aclaró que el grupo no está pidiendo que alguien pague por los pasajes, sino que «se gestione y se presione a quienes corresponda para solucionar el problema», ya que ellos ya habían pagado el viaje completo en septiembre.

La docente aseguró que el grupo pagó por un paquete completo que incluía todos los gastos, pero se encontraron con lo peor: quedaron totalmente varados en el extranjero. Ahora, comentó que se están encargando de cubrir gastos adicionales como los boletos de colectivo, que en Escocia cuestan cinco libras, lo que equivale a alrededor de 10.000 pesos por día. La situación se volvió insostenible, ya que llevan dos semanas en Edimburgo y se están quedando sin recursos.

Salazar detalló que la empresa de Catriel, dirigida por Liliana Silva, organizó el viaje en conjunto con una escuela en Hamburgo. Sin embargo, Silva está actualmente en Portugal y no ha brindado soluciones concretas. «La responsable de coordinar el viaje era Liliana Silva. Pagamos el viaje completo, y ahora nos encontramos sin pasajes de vuelta y con menores a cargo«, afirmó Salazar, añadiendo que la responsable y la directora de la escuela en Edimburgo, Lorraine Wetson eran socias y ambas recibían pagos por el viaje.

«Nos han mentido tantas veces que ya no sabemos qué creer. Nos prometieron soluciones que nunca llegaron. Necesitamos la intervención de la Embajada o el Consulado para gestionar los pasajes de vuelta», insistió Salazar.

Los afectados también intentaron contactar a las autoridades, pero solo recibieron respuestas que consideraron insuficientes. «Nos dicen que es un problema entre privados y que debemos resolverlo por nuestra cuenta. Si esas instituciones no nos ayudan en el extranjero, ¿entonces para qué están?», cuestionó Salazar.

La situación se agrava porque las menores no tienen permiso para viajar con un solo padre, por lo que deben regresar todos juntos. «Necesitamos que la embajada o el consulado gestionen esos cinco pasajes de vuelta juntos. No podemos separar a las familias«, explicó. Cabe destacar que el grupo, le pidió ayuda a las autoridades, incluyendo al gobernador Alberto Weretilneck, que intervengan para encontrar una solución.

«Cada día que pasa, los pasajes se vuelven más caros y las opciones de vuelos directos se reducen. Estamos desesperados», dijo Salazar. Si bien algunos damnificados pudieron regresar al país por sus propios medios, pero la mayoría sigue en Escocia sin una solución clara a la vista.

En la entrevista, Salazar reveló que las promesas de solución por parte de Silva y Lorraine no se han cumplido. «Lorraine tuvo un problema de salud y no apareció por la escuela, y Liliana se fue a Portugal. Nos prometieron que todo estaba solucionado, pero no fue así», relató.

Los afectados se sienten abandonados y estafados, ya que pagaron una suma considerable por el viaje y ahora deben buscar la manera de regresar por sus propios medios. Además, aseguraron haber agotado sus recursos esperando que la gestora del viaje cumpla con sus promesas.

«Queremos que los medios exijan a nuestras instituciones la gestión necesaria. Hemos llamado y mandado correos a todas las embajadas, pero no hemos recibido respuestas concretas. Necesitamos que alguien nos ayude«, insistió Salazar. Explicó que, la falta de apoyo y la barrera del idioma complican aún más la situación para algunos miembros del grupo, especialmente para los menores.

Salazar también mencionó que se quedaron sin lugar donde hospedarse, ya que la escuela debía hacerse cargo de esos gastos. «Nos quedamos sin casa para parar. La escuela tenía que hacerse cargo, pero no lo hizo. Silva nos aseguró que todo estaba pago, pero fue una mentira«, volvió a denunciar.

Por último, la profesora expresó su frustración e impotencia ante la falta de responsabilidad por parte de los organizadores del viaje. «Estamos cansados de promesas vacías. Necesitamos acciones concretas para poder regresar a casa. No podemos seguir esperando«, concluyó Salazar.

