¿Estamos más cansados que nunca? 2023 parece ser un año récord para el burn out

Hace unos días, la revista Vice publicó en su cuenta de Instagram que estábamos ante el récord histórico de personas que googleaban «I’m tired» (estoy cansado) en Estados Unidos. «El gráfico parece el de las acciones más exitosas del mundo: no ha dejado de subir desde que se empezaron a registrar datos en Google Trends en 2004, y alcanzó su punto álgido a finales de agosto» comentó el medio. Ante este preocupante disparador, nos preguntamos: ¿Cómo estamos de cansancio en el resto del mundo y en Argentina?

El año pasado, la consultora Gallup publicó su actualización mundial sobre el índice de experiencias positivas y negativas que tienen las personas cada día bajo el título «El mundo, más infeliz y estresado que nunca«. El índice se basa en una encuesta en la que se le pregunta a adultos de 122 países si tuvieron experiencias negativas el día anterior, además de consultar sobre distintas emociones. Si bien en el 2020 nadie se sorprendió con la frustración experimentada a nivel global por la pandemia, los resultados de 2021 sí resultaron chocantes: el índice de experiencias positivas descendió por primera vez en años, y cuatro de cada 10 adultos de todo el mundo declararon haber experimentado mucha preocupación (42%) o estrés (41%). Además, más de uno de cada cuatro experimentó tristeza (28%), y un poco menos de los participantes experimentaron ira (23%).

Ya en el 2023, tal como explicó Axios basado en una encuesta de Future Forum, de 10.243 trabajadores de oficina a tiempo completo (encuestados en seis grandes economías), el 42% declararon estar agotados (burned out). La Organización Mundial de la Salud define el agotamiento o burn out como el resultado de un estrés laboral crónico que no ha sido gestionado con éxito y se caracteriza por tres dimensiones:

– Sentimientos de decaimiento energético o agobio

– Mayor distanciamiento mental del propio trabajo, o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el propio trabajo

– Disminución de la eficacia profesional.

¿Cómo estamos en Argentina?

Para decirlo en términos locales, estamos quemados. El salto de cantidad de personas googleando «estoy cansado» a lo largo de los años es muy grande; sin dudas, el 2023 parece ser su año. En Google Trends, un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 indica que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo. Como vemos, esta búsqueda rondaba los 25 puntos desde el 2018 hasta ahora, que llegó a su momento de máxima popularidad. Si bien varias búsquedas se relacionan con un meme que dice «estoy cansado jefe», el indicador no pierde su veracidad; al fin y al cabo, que estemos enviando tanto ese meme para expresarnos redunda, también, en un aumento del cansancio a nivel general.

Fuente: Google Trends.

¿Qué podemos hacer?

Pero no todo es tan gris. Tal como te contamos en esta nota, hay cinco acciones clave para combatir el agotamiento: comer en horarios regulares, ejercicio de intensidad vigorosa (con cinco minutos alcanza), mantener el orden y sostener el contacto social. Cada uno de estos puntos fue probado por distintos científicos, desde expertos en la salud intestinal hasta expertos en sueño, neurólogos y psicólogos.

Si en tu agotamiento se relaciona con el trabajo, el estudio o el ocio en pantallas, también tenemos una lista con 6 maneras de evitar el burn out digital. Salir de casa sin el celular, dejarlo en modo «no molestar», tener siempre a mano entretenimiento como libros o podcasts al finalizar la jornada laboral, medir el tiempo de pantalla y otras precauciones pueden ayudarnos a aliviarnos de las constantes luces, ruidos y estímulos que invaden nuestra vida cotidiana.

