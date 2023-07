Estrategias para mejorar habilidades profesionales y ascender en la carrera

¿Ha perdido alguna vez una oportunidad laboral porque le faltaba cualificación? Si ha sido así, tiene que leer este artículo. Actualizar nuestras habilidades profesionales es imprescindible para que no nos estanquemos en nuestra carrera.

El aprendizaje lo es todo. Lo que aprendemos se convierte en una parte de nosotros mismos y nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. Nosotros evolucionamos y nuestro entorno también, por lo que es necesario actualizarse y adaptarse. Quien no lo hace se acaba quedando atrás. Como dice el proverbio chino:

“El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su propietario a todas partes”.

Actualización en la carrera profesional

El informe del futuro del empleo 2023 del Foro Económico Mundial indica cuáles son las habilidades clave en este momento y cuáles serán vitales en los próximos años. El informe, que está basado en una encuesta realizada a 803 empresas en 27 grupos industriales en 45 economías diferentes, indica que existe una creciente urgencia de la revolución del reciclaje profesional.

El informe indica que seis de cada diez trabajadores necesitarán formación antes de 2027 y que, por término medio, un trabajador necesita actualizar el 44 % de sus competencias.

Por este motivo, enfatiza la importancia de ofrecer oportunidades de aprendizaje y reciclaje a los trabajadores. Y destaca las siguientes cuestiones a tener en cuenta:

¿Tecnología o pensamiento analítico?

Aunque los conocimientos tecnológicos figuran entre las diez competencias con más demanda, son las competencias sociales, como el pensamiento analítico y creativo, la conciencia de uno mismo y la agilidad, las que ocupan un lugar aún más destacado. Esto refleja la necesidad de que los trabajadores se adapten a los profundos cambios en el lugar de trabajo.

Mejorar las habilidades es fundamental para aspirar a puestos de mayor responsabilidad, ya que proporciona una ventaja competitiva y aumenta las oportunidades de desarrollo profesional de las personas. A través de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias, se pueden asumir mayores responsabilidades y lograr el éxito en diferentes campos.

Las habilidades profesionales más importantes

El aprendizaje continuo y la mejora de habilidades permiten al profesional mantenerse competitivo en un entorno laboral en constante evolución. Dos son los términos de moda en las empresas relacionados con el aprendizaje: upskilling y reskilling.

Upskilling hace referencia a la mejora de las destrezas, habilidades y competencias para mejorar la productividad y lograr la promoción interna. Lo podríamos traducir como una “promoción de habilidades”.

Reskilling es el reciclaje profesional para ocupar otros puestos diferentes en la empresa, es decir, la formación en nuevas habilidades o la actualización de habilidades.

Aspirar a puestos de más responsabilidad

Es fundamental mejorar las habilidades para poder aspirar a puestos de mayor responsabilidad en la empresa. Algunas prácticas que nos ayudarán a conseguirlo son las siguientes:

Una obligación y un reto

El reciclaje profesional y la actualización de conocimiento no es una opción. Es una obligación que tenemos que tener con nosotros mismos y con la organización. Los avances tecnológicos, el trabajo compartido con nuevas generaciones, nuevas demandas y retos nos obligan a estar al día. De lo contrario podemos caer en la obsolescencia como trabajadores y ser un obstáculo para el avance de la organización.

Este reto continuo, lejos de ser una amenaza real, nos tiene que estimular para no dormirnos en los laureles. Algunas organizaciones ofrecen promociones internas exclusivamente a empleados que han realizado la formación requerida para esa posición. Aquellos que no se han preocupado ni siquiera reciben la oferta. Tenemos que ser proactivos y no reactivos. Estar preparados y actualizados para aprovechar las oportunidades de promoción que surjan y mejorar.

En palabras del profesor y filósofo estadounidense Vernon Howard: «Camine siempre por la vida como si tuviese algo nuevo que aprender y lo hará«.

