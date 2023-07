Barbenheimer y el ritual casi intacto de ir a ver un estreno al cine

Barbie y Oppenheimer se estrenaron el mismo día y dieron origen al fenómeno Barbenheimer que renovó el ritual de ir a ver una película al cine. Ver la cartelera, elegir la película, comprar las entradas y asistir. Esta vez, fue un poco diferente.

Días antes, las redes sociales explotaron con distintas opciones de vestuario que se pudieran alinear a ambos films.

Si las entradas ya están adquiridas, imprimirlas suele ser un trámite rápido. Este año no fue el caso. Había largas filas para buscar entradas, comprar pochoclos y el famoso vaso color rosa. En Estados Unidos y México, por ejemplo, los productos se vendían con decoraciones especiales.

En algunos lugares, la experiencia Barbenheimer apareció incluso en la pantalla:

My sister just saw Oppenheimer and something went wrong and half the screen was pink for the last 20 minutes of the movie so she got the true Barbenheimmer experience pic.twitter.com/tpX7hZe2ND