Estudiantes de la EPET 11 de Zapala crearon un proyecto innovador que combina tecnología y agricultura

Estudiantes de sexto año de la EPET N°11 de Zapala desarrollaron un prototipo que integra tecnología, robótica e inteligencia artificial al servicio de la producción agrícola. Aunque por ahora funciona a escala, la meta es llevarlo a la práctica en un entorno real. Fue presentado en las etapas local y provincial de la Feria de Ciencias, viajarán a Buenos Aires para presentarlo en la instancia nacional.

Bianca Bacci, Santiago Bombino, Natalia Díaz, Agustín Elgueta, Baltazar Godoy, Marcos Palma y Jeremías Toscani hoy están en sexto año, pero fue en tercero cuando surgió la idea del proyecto. «Yo trabajo en el taller de Saberes Digitales, donde vemos programación, robótica, inteligencia artificial y electrónica y cuando pasaron al taller del año siguiente conocieron a los sensores y se preguntaron como incorporarlos con la programación y la robótica», relató el director del proyecto, Emanuel Fuentes.

A los estudiantes se les ocurrió crear «una granja inteligente». “Nova Farmtech”, como fue nombrado el proyecto, propone el diseño y simulación de una instalación agrícola automatizada que utiliza sensores ambientales, drones, robótica, inteligencia artificial, programación y análisis de datos.

El objetivo es optimizar el uso de los recursos naturales, maximizar la producción de alimentos orgánicos y reducir el impacto ambiental, especialmente en zonas de clima adverso como la estepa zapalina.

Durante 2023 y 2024, los avances continuaron pese a las dificultades institucionales. Este año, con el equipo ya en sexto, retomaron el trabajo con más fuerza. “Los chicos están en su último año, se están por recibir, y quisieron seguir con el proyecto. Le metimos con toda la fuerza desde principio de año”, relató el profesor. «Hoy estamos automatizando un invernadero con sensores de temperatura, humedad, calidad del aire y del agua”, detalló Fuentes.

El trabajo se desarrolla dentro del horario escolar. “Es un proyecto institucional. Nosotros armamos un día a la semana, los miércoles, para dedicarnos exclusivamente al proyecto. Además, como forma parte de las pasantías de sexto año, les suma horas prácticas”, explicó Fuentes.

Aunque los siete estudiantes integran el equipo principal, también participan alumnos de tercero, cuarto y quinto año, quienes continuarán la iniciativa en el futuro. “Los de sexto se encargan de enseñarles cómo funciona todo, para que ellos puedan seguirlo más adelante”, destacó el profesor. También intervienen en el proyecto los profesores Mario Contreras, Romina Jara y Gastón Fuentes.

La maqueta que presentan mide dos metros por dos, y simula un invernadero automatizado con iluminación LED, sensores y un robot móvil equipado con un brazo robótico. “El robot se encarga de trasladar plantines, mover tierra o alimentos, y también trabajamos con drones para tareas como la fumigación o la vigilancia del invernadero”, explicó Manuel.

La programación se realiza con Arduino y Python, y el equipo planea escalar el modelo a tamaño real el próximo año. “La idea es plantar un invernadero real en el patio de la escuela, automatizarlo y producir alimentos para la institución”, adelantó el profesor.

Además de su paso por la Feria de Ciencias, donde alcanzaron la instancia nacional dentro del eje tecnológico, el grupo participa en Educatic, un programa de innovación pedagógica que impulsa el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones. También recibió consultas del NTA y del Centro de Formación Profesional (CFP) de Zapala, interesados en aplicar sus desarrollos en invernaderos locales.

La feria nacional se realizará del 17 al 21 de noviembre en Buenos Aires. “La coordinación de Feria de Ciencias cubre los gastos de dos alumnos expositores y un docente titular. Pero nosotros hicimos un pedido para poder llevar a todo el equipo, porque es el último año de los chicos y queremos que vivan la experiencia completa”, expresó Fuentes.

“Cada día nos llaman de un lado o del otro y queremos estar en todos, aunque a veces no nos dan los tiempos. Los chicos están con todas las ganas, quieren cerrar su último año viviendo todas las experiencias”, cerró el profesor que impulsa día a día este proyecto con sus alumnos.